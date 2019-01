Igor Mandić dobio svečani doktorat za doprinos razvoju kulturalnih studija

Književniku, kritičaru i fenomenologu Igoru Mandiću Sveučilište u Rijeci u utorak je svečano dodijelilo počasni doktorat za izniman doprinos nastanku i razvoju kulturalnih studija u Hrvatskoj. Prijedlog dodjele počasnog doktorata podnijelo je Senatu Sveučilišta Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Rijeci te je imenovano stručno povjerenstvo u sastavu Nikola Petković, Ines Srdoč Konestra, Nenad Smokrović, Nadežda Čačinović, Maša Kolanović, Velimir Visković i Zdravko Zima. U lipnju 2018. je Senat temeljem izvještaja povjerenstva donio Odluku o dodjeli počasnog doktorata.

"Javnog intelektualca čine intelektualne vrline znalca, poznavatelja, mislitelja, informirane i reflektivne osobe, vrline intelektualne znatiželje, intelektualne nezavisnosti savjesnosti, odgovornosti i hrabrosti", istaknula je, ustvrdivši da je pri tom bitna značajka javnoga, te je bitno da to bude osoba koju mnogi rado čitaju i slušaju, čiji stavovi imaju odjeka, da je to društveno široko prepoznatljiva osoba, s nevjerojatnom moći i utjecajem da potiče širu javnu raspravu. To može biti samo osoba koja ima snažne, originalne i supstantivne stavove o fenomenima koji zanimaju širu javnost, ne može je se kupiti, vezati politikpom, institucijski ili emotivno kupiti, rekla je.

"Mandić cijeloga svoga života je iznosio kontroverzna gledišta jer nikada nije podilazio ili kalkulirao, nego i namjerno provocirao. U vremenima u kojima se kritičko razmišljanje svelo na neinfromirano kritizertstvo a stav na autocenzorirano povlađivanje autoritetima i navodno neupitnim vrijednostima, potreba za javnim intelektualcima je naša nasušna potreba", zsključila je rektorica Prijić Samaržija.

Igor Mandić je istaknuo da se kulturologija počela razvijati objavljivanjem njegove knjige "Mitologija svakidašnjeg života" pri tadašnjem opatijskom nakladniku "Otokar Keršovani" 1976. godine. Tad kulturologija nije ni postojala kao pojam, a u toj knjizi su sabrani tekstovi objavljivani u više novina s opisima fenomena svakidašnjice, rekao je. "Drago mi je da se moj životni put od 70-tih godina zaokružio ovdje, u Rijeci, okrunjen počasnim doktoratom", kazao je.