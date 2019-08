Hrvoje Horvat: Woodstock je za planetu glazbe i razvoj pop kulture bio identičan pothvatu slijetanju Apolla 11 na Mjesec

Ovog tjedna obilježava se 50. obljetnica Woodstocka, trodnevnog rock festivala koji je ostao jedan od najvažnijih trenutaka 60-ih godina prošlog stoljeća i vrhunac pokreta 'djece cvijeća' i kontrakulture, čije domete Hrvoje Horvat, publicist, novinar i rock kritičar, uspoređuje s prvim slijetanjem na Mjesec manje od mjesec dana ranije te po mnogo čemu prijelomne 1969. godine

Festival glazbe i umjetnosti, kako je prozvan, održan je od 15. do 18. kolovoza 1969. godine na farmi Maxa Yasgura u White Lakeu kod Bethela u državi New York. Tijekom tog vikenda u kojem su se smjenjivali kiša i sunčana razdoblja, nastupili su neki od najpoznatijih glazbenika tog vremena, među kojima su Jefferson Airplane, Grateful Dead, The Band, The Who, Canned Heat, Creedence Clearwater Revival, Sly & The Family Stone, Ten Years After, Crosby, Stills, Nash & Young, Blood, Sweat & Tears, Joan Baez, Arlo Guthrie, braća Johnny i Edgar Winter, Carlos Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix i mnogi drugi. Festival je pohodilo gotovo pola milijuna ljudi, a posljednji je na pozornicu izašao Jimi Hendrix koji je s novooformljenim sastavom u ponedjeljak 18. kolovoza u 8:30 sati nadahnuto odsvirao američku himnu pred 40.000 najizdržljivijih posjetitelja.

Festival Woodstock smatra se najpoznatijim rock festivalom ikad održanim, a za mnoge je upravo taj događaj najbolji primjer kontrakulture 60-ih godina prošlog stoljeća i ere hipija koji su na prijelomu desetljeća polako počeli nestajati.