Hrvatsko tržište umjetnina polako napreduje: Najavljen je četvrti Art Zagreb, tradicionalni sajam umjetnina

Art Zagreb 2021. najavljuje program i poziva galerije i umjetnike na prijavu za sudjelovanje u prodajnom dijelu sajma. Nakon neizvjesne prošle godine, u kojoj je tržište umjetnina bilo poprilično uspavano, najveći hrvatski sajam umjetnina Art Zagreb, sprema svoje četvrto izdanje

Ovogodišnje izdanje održat će se od 15. do 18. rujna, na već dobro poznatoj lokaciji, u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, točnije njegovoj Hali V. Art Zagreb festival je zamišljen kao mjesto trgovine i susreta umjetnika, kolekcionara, galerista, povjesničara umjetnosti, kustosa i ljubitelja umjetnosti u najširem smislu. Uz sajam, organiziraju se izložbe, paneli, predavanja, filmske projekcije i nastupi glazbenika. Do 1. kolovoza za izlagački prostor mogu se prijaviti galerije i umjetnici koji žele prodavati umjetnine. Cijene se kreću od 1.200 kn za štand od 9 m2 do 2.500 za najveće štandove od 23 m2.