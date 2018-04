HRT prikazao isječak iz nikad objavljenog intervjua s književnim velikanom Mešom Selimovićem

Odjavljujući svoju emisiju Nedjeljom u dva, u kojoj je gostovao neurokirurg Josip Paladino, novinar i urednik Aleksandar Stanković najavio je ekskluzivnu snimku razgovora s poznatim književnikom Mešom Selimovićem koja je godinama bila skrivena u arhivu HRT-a

Naime, tjedan ranije u emisiji 'Nedjeljom u dva' kod Aleksandra Stankovića gostovao je novinar Dobroslav Silobrčić, a on se prisjetio toga da je 1975. godine intervjuirao slavnog pisca, no da intervju nikad nije objavljen. U tjedan dana HRT ga je pronašao u svojoj arhivi, a u nedjelju 8. travnja pustili su četverominutni isječak.

'Više cijenim pisanu riječ uopće, nego svoju', riječi su kojima započinje isječak iz intervjua s Mešom Selimovićem, a on potom kaže: 'Bojim se tog svog posla. To je suviše javni posao, kao jedna vrsta duhovnog striptiza. Čovjek se obnažuje i uvijek je nadomak tuđe zlovolje, pakosti, želje za neuspjehom, tako da smo mi vrlo često krivi što radimo, što pišemo. Ja sam životno sazrio za 'Derviša' i oslobodio sam se straha jer čovjek osjeća strah pišući, zatvara se u sebe, ima hiljadu oklopa, nekakvih cenzura vlastitih koje ne može da prevaziđe i onda je sve suviše stegnuto i racionalno, a dok je racionalno, prilično je slabo. Tek kad čovjek dopusti da ono što je u njemu skriveno, instinkti koje je potisnuo nekad u životu, kad to izađe, kad dopustimo taj proces izbijanja na vidjelo zabranjenih osjećanja, potisnutih osjećanja, onda može da dođe do izražaja pravi smisao i širina talenta jednog pisca', rekao je u intervjuu Selimović, a u njemu još govori o svom odnosu s Ivom Andrićem te njihovim različitim pogledima na ulogu i angažiranost pisca u društvu. Cijeli isječak možete pogledati na HRT-ovim stranicama.

Književnik Meša Selimović rođen je u Tuzli (BiH) 1910., stvarao je u drugoj polovici 20. stoljeća, a preminuo je 1982. godine. Najširoj publici poznat je po romanima 'Derviš i smrt' i 'Tvrđava'. Živio je i radio u Beogradu i Sarajevu.