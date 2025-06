'Godine' u HNK su promašaj: Briljantna proza Annie Ernaux svedena je na audioknjigu s kostimima

U tijeku je predstava. Na sceni, pet glumica . Govore, ponekad istovremeno, ponekad jedna drugoj u susret, rečenice koje su istodobno sjećanje, iskaz i analiza. Oslanjajući se na koncept fragmentiranog identiteta, njih pet dijeli jedno životno iskustvo. Govore u prvom licu jednine, obraćaju se jedna drugoj: zbor razdvojenih generacija koji kroz isječke sjećanja koristi iskustvo žene kao rezonantnu točku za čitavo društveno tkivo. Kad dođu do scene u kojoj si mlada Francuskinja gura pletaće igle u maternicu kako bi izazvala kontrakcije i pobacila, dvorana se počinje komešati .

Na pozornicu istrčava inspicijent, zaustavlja predstavu. Nekolicini je gledatelja pozlilo, jedan čovjek pao je u nesvijest . Hitna pomoć je na putu, izvedba je prekinuta na deset minuta. Ovo se, ako ste to slučajno pomislili, nije dogodilo na zagrebačkoj premijeri predstave Godine u petak 6. lipnja u HNK-u u Zagrebu , iako je redateljica Jovana Tomić svoju inscenaciju komada temeljenog na motivima romana nobelovke Annie Ernaux koncipirala sa svim opisanim elementima.

Kazalište koje se oslanja isključivo na riječ riskira mrtvilo, a to se ovdje i dogodilo

Kazalište koje se oslanja isključivo na riječ riskira mrtvilo, a to se ovdje i dogodilo

Dogodilo se to za vrijeme londonske produkcije predstave The Years prije godinu dana, i otada se, ako je vjerovati riječima producentice komada koji je osvojio dvije prestižne nagrade Olivier 2025 – za najbolju režiju i najbolju sporednu glumicu – na gotovo svakoj izvedbi netko onesvijesti, unatoč upozorenjima na potencijalno uznemirujuće prizore. I unatoč tome što ta ista publika ne uobičava padati u nesvijest na sve one rijeke krvi u Shakespeareovim tragedijama, da ne spominjem spektakularne prikaze nasilja na filmu zbog kojih se ne sjećam da je itko zvao hitnu pomoć u kino.

Transformativno iskustvo

Ne mislim da je poželjno da publika u kazalištu pada u nesvijest. Želim reći da Annie Ernaux piše autofikciju, i piše ju ogoljeno, dokumentarno, gotovo sociološki. O vlastitoj prošlosti, majci, pobačaju, ljubavnim vezama, seksualnosti ili bolesti, o klasama, društvenim strukturama, kolektivnim iskustvima, Annie piše bez sentimentalnosti, radikalno, stilom koji odbija retoriku. Ona piše neudobno.

A ta narativna neugoda izaziva fizičku reakciju koja proizlazi ne iz šoka, nego iz prepoznavanja, iz duboke, iskonske identifikacije s potresnim iskustvom. Istina je da Annie uvijek piše i s ideološkom sviješću o tome što znači pisati iz pozicije žene, iz radničke klase, u društvu koje sustavno potiskuje takve glasove. (Zato je osobito zanimljivo da na londonskoj produkciji navodno u nesvijest padaju mahom muškarci.)