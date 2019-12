Frljićeva 'Imaginarna Europa': NDH, jačanje desnice i razgovor s razapetim kartonskim Kristom

U Zagrebačkom kazalištu mladih u subotu je premijerno izveden autorski projekt Olivera Frljića 'Imaginarna Europa' u izvedbi multinacionalnog Europskog ansambla, koji na spektakularan, provokativan i zabavan način te govorom umjetničkih remek-djela i dijalogom s kartonskim Kristom propituje i ironizira stanje današnje EU, zgrčeno između populizma, ekstremne desnice i političke korektnosti.

U polumraku, na Maljevićev 'Crni kvadrat', rasprostrt na podu poput tepiha, izlaze živopisno odjeveni glumci i zatim drže predavanje o povijesti i značaju tog remek-djela. A onda Adrian Pezdirc, poput konferansijea u kabaretu, najavljuju predstavu: 'Spalite sva očekivanja! Sve što ćete večeras vidjeti predstavlja Europu. Krećemo od Rusije, a onda idemo do Hrvatske, slijepog crijeva Europe, pobjednika u homofobiji i najvećeg gubitnika Svjetskog nogometnog prvenstva, pa do Poljske, najksenofobnije države Europe, jedine koja se otvoreno usudila reći Ne izbjeglicama, raja za svećeničku pedofiliju i abortuse vješalicama!' The Show Must Go On! Frljić i ekipa u jednom od spektakularnijih izdanja. Publika je bila oduševljena i snažnim pljeskom je ispratila cijeli ansambl i autorski tim.

Autorski projekt 'Imaginarna Europa' Olivera Frljića praizveden je u travnju u Schauspiele u Sttutgartu u izvedbi multinacionalnog Europskog ansambla i nalazi se na redovnom repertoaru tog teatra. Realiziran je u koprodukciji Zagrebačkog kazališta mladih, Schauspiela iz Stuttgarta i Novog kazališta iz Varšave i može se reći da je dobro prihvaćen u Njemačkoj i od publike i od kritike. Kritičari su uglavnom spominjali Frljićevu političku provokativnost i drskost, zatim bombastičnost i govor slikama kojima se rezimira stanje današnje Europe. Isticana je i definicija Europskog ansambla kao ansambla koji se ne želi baviti nacionalnim pitanjima nego teži novom kazalištu. Naime, glumci propituju kroz tri predstave ('Imaginarna Europa', 'Erasmus' i 'Vječni malograđanin') današnji europski identitet i europske vrijednosti te ulogu intelektualca u EU.