[FOTO/VIDEO] U jeku krize i zabranjenih dodira zavirite u izložbu koja istražuje nove oblike suživota između živih bića, prirode i tehnologije

U transformiranom prostoru Hale V Tehničkog muzeja Nikola Tesla Zagreb 17. rujna otvoren je međunarodni Touch Me festival koji predstavlja progresivne i inovativne umjetnike te svjetski poznate pionire bio-arta, interdisciplinarnih praksa, novih medija, eksperimentalne glazbe i zvučne umjetnosti. Organizator je Kontejner | biro suvremene umjetničke prakse.

Centralna izložba 'Marriage of States' s podnaslovom *Diplomatski brak ili zajednica između različitih živih sustava , okuplja međunarodne umjetnike koji propituju položaj i poimanje čovjeka danas, ostavljajući za sobom klasični humanizam i sustav koji ne-ljudske vrste smješta na nižu razinu.

'Nadahnuti najrecentnijim znanstvenim istraživanjima s jedne strane te promišljanjem posthumane subjektivnosti, političkih i etičkih procjena budućnosti s druge strane, radovi zakoračuju u uzbudljive i eksperimentalne teritorije, djeluju afektivno na svoju publiku te potiču razne rasprave', navode organizatori izložbi koje se mogu pogledati radnim danom od 14 do 20 sati, a vikendom od 12 do 20 sati.

U nastavku programa, 18. rujna od 14 do 20 sati, na rasporedu su cjelodnevni razgovori s umjetnicima, izlagačima Touch Me festivala, dok od 21. rujna do 23. rujna posjetitelji mogu uživati u eksperimentalno zvučnom programu koji će se zbog epidemioloških mjera održati na parkiralištu ispred Hale V Tehničkog muzeja Nikola Tesla Zagreb. U programu će nastupiti Miodrag Gladović i Gideon Kiers, Hugo Esquinca, Kali Malone, Anthea Caddy i Marco Donnarumma. Recentna zvučna istraživanja, prostorno-zvučne kompozicije, zvučne intervencije i višekanalne elektroničke kompozicije naručeni su i producirani kroz mrežu Re-Imagine Europe.