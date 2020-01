Filmski festival u Trstu: Pobijedio je bugarski film 'Otac', a Ankica Jurić Tilić i Nebojša Taraba govorili su o svojim iskustvima s koprodukcijama i tv serijama

Nagradu Trst za najbolji dugometražni igrani film u natjecateljskom programu Filmskog festivala u Trstu, koji se održavao do 17. do 23. siječnja, osvojio je bugarski film 'Otac' Kristine Grozeve i Petra Valčanova, dok je nagrada za najbolji dokumentrani film, nagrada Alpe Adria Cinema, pripala mađarskom filmu 'Euforija bivanja' redateljice Réke Szabó, o Évi Fahidi, jedinoj članici obitelji koja je doživjela kraj drugog svjetskog rata i uspjela se vratiti iz logora Auschwitz Birkenau, a danas je protagonistica kazališne predstave o svom životu.

Festival u Trstu održava se od kraja 80-ih godina (nulto izdanje festivala bilo je 1987. godine), a umjetnički su mu ravnatelji Fabrizio Grosoli i Nicoletta Romeo. Zamišljen je kao festival koji talijanskoj publici približava kinematografije središnje i istočne Europe, no s vremenom se prometnuo u puno više, u mjesto susreta filmaša iz svih djelova Europe zahvaljujući opsežnom industry programu When East Meets West.

Kako je u uvodu u obilježavanje deset godina programa When East Meets West (WEMW) kazao njegov voditelj Alessandro Gropplero , od 2008. do 2019. bilo je oko 500 koprodukcija, ne ukuljučujući i neke neslužbene. Poljska i Češka najaktivnije su zemlje istočne Europe, a Njemačka i Austrija najaktivnije zemlje zapadne Europe koje sudjeluju u koprodukcijama. U međuvremenu je otvoreno i nekoliko zajedničkih fondova poput poljsko-nemačkog ili baltičko-talijanskog.

Taraba je predavanje održao u utorak ujutro, a naglasio je kako u odnosu na film, kod TV serija sve ide sporije i duže traje, pa tako predprodukcija traje oko devet mjeseci, dok je na filmu oko tri mjeseca, snimanje serije od 10 do 12 epizoda traje 14 do 16 tjedana, dok se filmovi kod nas snimaju četiri do šest tjedana,a postprodukcija traje minimalno devet mjeseci.

'Cijela stvar nije još uvijek strogo definirana, 'nitko ništa ne zna', stvari se mijenjaju svakodnevno i nema neke formule uspjeha, to je proces i treba iskušavati razne stvari', naglasio je objasnivši da je, primjerice, nekoć bio standard da serija ima 10 do 12 epizoda, a danas je šesto do osam epizoda. Tako da jedan redatelj radi cijeli projekt pa je zato i lakše dobiti cijenjene filmske redatelje da rade serije, kazao je, no i najveća imena filmske industrije izgube dah u ovom maratonskom procesu, dodao je.

Pojavom novih streaming servisa sve je veća potreba za audiovizualnim sadržajima, no ne treba zanemariti i ulogu javne televizije, naglasio je, jer su one naveći producent high end TV serija, osobito u Europi gdje su javne televizije najbolji partner producentima.

'TV serije postaju sve više faktografske, jasne, njihova produkcija preuzela je ulogu mainstream medija pokušavajući interpretirati stvarnost i neke fenomene. Mnoge su dobre serije koje se tiču društvenih tema, politike snimljene samo prošle godine - 'The Loudest Voice', 'Černobil', 'Years and Years', 'Mindhunter'. Serije otvaraju prostor za javnu diskusiju i njihova uloga se mijenja. Televizija je prije izvještavala, a analize su bile rezervirane za tiskane medije, a danas TV serije ponekad preuzimaju ulogu dubinskih analiza kakve su nekad radili magazini, a često se govori da su postale romani 21. stoljeća', zaključio je Taraba.