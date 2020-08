EPK 2020: Najavljena međunarodna skupna izložba 'Usijano more'

Međunarodna skupna izložba 'Usijano more', koja se bavi nevidljivim ekonomijama povezanima s morem i na kojoj će se predstaviti 15 autora, bit će otvorena 20. kolovoza u zgradi Exporta na Delti, najavljeno je iz Rijeke 2020.

To je središnja izložba programa 'Dopolavoro' u projektu Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture (EPK), a organizira ju udruga Drugo more u suradnji s Goethe-Institutom Kroatien.

Na izložbi će se svojim radovima predstaviti nagrađivani i međunarodno priznati umjetnici i skupine: Aram Bartholl, Ursula Biemann, DISNOVATION.ORG, Jacob Hurwitz-Goodman, Daniel Keller, Steffen Köhn, Lawrence Lek, Rebecca Moss, Jenny Odell, Elisa Giardina Papa, Lisa Rave, Marie Reinert, Tabita Rezaire, RYBN, Sebastian Schmieg i Hito Steyerl. Njemačku umjetnicu Hito Steyerl je časopis Art Review proglasio najutjecajnijom osobom u svijetu umjetnosti u 2017.

'Usijano more polazi od činjenice da je u geografskom smislu Europa pomorski kontinent, dok je more oduvijek suštinski oblikovalo njezin razvoj: sagleda li se odnos duljine obale prema ukupnoj površini kopna, Europa ima više kontakta s morem nego bilo koji drugi kontinent. Luka, kao i more, za Rijeku nisu samo mjesto utovara i istovara, dolazaka i odlazaka brodova. Luka je u srcu grada i simbolički važna za njegov identitet. Zato su more, novi oblici rada i ekonomija, koji su povezani s morem, iznimno važni i za Rijeku i za Europu,' stoji u najavi izložbe.

Izložba će biti otvorena do 31. listopada.

Iz Rijeke 2020 najavili su još dvije izložbe, koje će biti otvorene 21. kolovoza u Exportu. To su - instalacija 'Oblomo: zaposlen lijenošću' slovenskoga multimedijalnog umjetnika Saše Sedlačeka koja posjetitelje nagrađuje ako su lijeni i ništa ne rade, dok izložba 'Terra Effluviens' kustosa Nikole Bojića, nakon gotovo 50 godina, u Rijeku vraća dijagrame iz studije hrvatskog arhitekta Branka Petrovića 'Sistematizacija fenomena čovjekove okoline' iz 1971.