Dražen Krešić i Filip Rutić: Humor je snažan alat u teatru koji je danas zapušten, iako nam je dramska tradicija sazdana na komediji

Krajem prošle godine održana je nova premijera Teatra &TD - predstava 'Gard' - koju autorski potpisuju dramaturg Filip Rutić i redatelj Dražen Krešić. U predstavi - koja se ovih dana vratila na repertoar &TD-a - igraju mladi glumci i glumice, nove uzdanice hrvatskog glumišta: Lana Ujević, Nikola Nedić, Bernard Tomić, Ivan Jurković, Lana Meniga i Luka Stilinović. Povodom sjajne posjećenosti njihove predstave i salvi smijeha koje izaziva u publici, porazgovarali smo s autorima 'Garda' Krešićem i Rutićem

Filip Rutić : Da, u koautorstvu koje je slojevitije od dva imena koja potpisuju predstavu. Svaki je od glumaca također imao veliki utjecaj na razvoj teksta, a samim time i likova koje igraju. Na Draženu i meni bilo je da materijal, kojeg su glumci neprestano nudili, iskoristimo u korist predstave. Mnogo od onog što je započelo za radnim stolom u našim bilježnicama na kraju je poprimilo u potpunosti drugi oblik koji je možda i za nas bio neočekivan. Upravo u tome vidim i ljepotu ovog procesa koji je bio dinamičan i konstantno podložan promjeni. To, naravno, ima i svojih mana, no one su ili zanemarive ili nam u budućnosti mogu služiti kao primjer na kojem se nešto može i naučiti. Što se tiče geneze našeg privatnog i umjetničkog odnosa čini mi se da i za jedno i drugo počiva na sličnim točkama. Mislim da cijenimo slične stvari i što je još bitnije, od sličnih stvari i zaziremo.

Dražen Krešić : Ideja je inicijalno bila da predstava bude kao neki negativ "Birdmana" . Iako filmska projekcija u kazalištu i nije neka novost, ali sam proces snimanja filma nikada se nije aktivno tematizirao, barem koliko nam je poznato. S druge strane filmski set je ponudio neke komičke potencijale kao mehanizme, a to smo svakako htjeli. No ono najvažnije, najzanimljivije i najizazovnije bilo je igrati se jezicima oba medija; suprotstaviti filmski fotorealizam teatarskom simbolizmu. Koristiti običan kazališni stolac za filmski zapis u beskonačnoj rezoluciji. Koji ste pogledali sada, i nikada više.

Predstava obiluje humorističnim elementima, a znamo da je to sklizak teren. Uplićete u sve to i neke likove iz javnog, filmskog ili kazališnog života u Hrvatskoj… Što ste htjeli dobiti ovim humorom i referencama na stvarne ličnosti?

Dražen Krešić : Rivalstvo postoji u bilo kojem prostoru ljudskog djelovanja. Svi žele biti bolji i biti priznati. To je neki drive života, drive stvaranja, eros. U redu je posvetiti se meditaciji i težiti pravednijem, boljem i mirnijem svijetu. Ne samo da je u redu, to je potrebno. Vrlina je ustrajati u tome. Ali isto tako je naivno misliti da u umjetnosti nema rivalstva. Itekako ima, kao i u svemu čega se ljudska ruka prihvati. A je li rivalstvo dobro ili loše? Ni da ni ne. Kako se uzme. Znam jedino da sam čovjek i da ništa ljudsko meni nije strano.

Predstava tematizira i zavist. Čini mi se da je uz ekonomske i klimatske probleme to jedan od temeljnih problema čovječanstva, pogotovo uz fenomen društvenih mreža... Slažete li se? Kako se riješiti zavisti? Kao da nas sve oko nas neprestano poziva da budemo zavidni.

Dražen Krešić: To je pitanje malo kompleksnije od pitanja rivalstva. Zavist je svakako problem. Pogotovo u vremenu virtualne stvarnosti i avatara u kojem neupitno živimo. Lakše nego ikada je vjerovati da je nečiji život bolji i da je to jako nepravedno. Protiv zavisti se treba boriti znanjem. Znanje i saznanje nam jedino mogu skinuti tu mrenu s očiju. To nije uopće lako. Lik Nikole je predan u rasvjetljivanju zavisti u "Gardu". On prepoznaje zavist u sebi, ali onda spušta gard i pita Bernija da mu objasni ono što ne zna. Istina je da nitko nije toliko velik kakvim se čini, i da smo svi ustvari ranjivi. I da je to potpuno u redu.

Filip Rutić: Zavisti se izuzetno teško oduprijeti, a društvene mreže ju potenciraju kroz oglašavanje onog "boljeg, većeg, bržeg" što propuštamo imati jer nismo dovoljno dobri ili uporni. Nikola u "Gardu" se ne bavi previše društvenim mrežama, ali se kroz dijalog s bivšom ženom Lanom i svojim rivalom Bernijem s tom zavišću otvoreno suočava. Priznaje je. Prihvaća je kao nešto ljudsko i ide do njenog izvora kako bi se s njom suočio i na kraju pomirio sa samim sobom.

Ivan Jurković čitavo vrijeme glumi s krupnom maskom bika… Super mi je izvedeno to s bikom, ali nisam do kraja razumio - rugate li se ili slavite slične postupke u, primjerice, filmovima postmodernističkih autora?

Filip Rutić: Kroz istraživanje simbolike bika zapravo je krenulo istraživanje za predstavu koja je s vremenom postala "Gard". Bilo je u procesu raznih pokušaja davanja smisla biku i opravdavanja njegove uloge kao simboličkog centra našeg procesa da je na kraju sasvim očekivano bik završio kao autoironijski komentar. Kao što mi tvrdoglavo nismo odstupali od bika, tako ga i Nikola forsira u svom filmu – iako iza njegove motivacije leži ipak nešto mračniji rezon.

Dražen Krešić: Simbol bika zamišljen je da bude dvoznačan. S jedne strane on je ogroman problem ljudima na setu dominantno zato što nitko ne razumije zašto ga Nikola koristi. S druge strane od neobičnog je i teškog značaja Nikoli, o čemu on teško govori, a umjetnost (film) je njegov oblik obračuna s traumom koju nosi. U tom smislu nismo nastojali ismijati postmodernističke autore, nego čak i djelomično rasvijetliti njihove odabire. A humor kao nusprodukt nije za odbaciti.