Donosimo detalje velike izložbe modela od Lego kockica u Zagrebu

Preko stotinu modela, uključujući repliku Titanika od 11 metara i Batmobila u mjerilu 1:1 od 900 tisuća kocaka, figure poznatih sportaša, superheroja (Batman, Iron Man, Spiderman), bajkovita zona (poniji, Alisa u zemlji čudesa, princeze) i mnoge druge moći će se vidjeti na Međunarodnoj izložbi modela od Lego kocaka koja se na Zagrebačkom velesajmu otvara 4. kolovoza i traje do 30. rujna

Zona Star Wars nudi više od sto modela povezanih s najpoznatijom svjetskom sagom, razne svemirske brodove, scene, likove, oružje, baze i bitke, a tu je i zona koja predstavlja figure superheroja napravljene u mjerilu 1:1, među kojima su Batman, Spiderman i Iron Man.

Zona Bajki za najmlađe nudi čarobnu zemlju ponija, otok iz filma 'Angry Birds', tajanstveni i čarobni svijet Alise u zemlji čudesa i još mnogo toga, a zona Fantasy otkriva fantastična kraljevstva vilenjaka, stvorenja i svemirskih gusara.

Izložba predstavlja i figure iz svijeta kulture, umjetnosti i znanosti, poput njemačkog skladatelja i orguljaša baroknog razdoblja Johanna Sebastiana Bacha, izgrađenog u prirodnoj veličini. Organizatori ističu i rekonstrukciju najvišeg čovjeka u povijesti, Roberta Wadlowa, visokog 272 centimetra.

'Za izgradnju takve visoke figure u mjerilu 1:1 nije korišten nikakav unutarnji okvir. Dakle, model se sastoji isključivo od kockica, a iskorišteno je više od 100 tisuća elemenata', kažu organizatori koji na izložbi nude i zonu Edukacije, potom modele koji prikazuju povijesnu i suvremenu arhitekturu, s primjercima Taj Mahala i rimskog Foruma. Tu su i zona Robota, serija modela koji se pokreću korištenjem odgovarajućeg softvera, zona Mozaici, galerija slika napravljenih od legića, te Fun Park, zona za igranje u kojoj posjetitelji mogu sami izrađivati modele od njih.

Izložba 'Invazija giganata' bit će otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 21 sat. Cijene ulaznica u ljetnom terminu do 31. kolovoza su 30 kuna od 10 do 15 sati i 35 kuna od 15 do 21 sat. Vikendom se od 10 do 21 sat ulazak plaća 35 kuna. Više detalja na službenoj stranici.