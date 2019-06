Danijel Dragojević fin je i gotovo nestvaran čovjek, doista slobodan... Privesti ga sudu građanstva? 'Kao da vegetarijancu nudiš biftek samo da bi ga prodao'

Zabranjuje fotografiranje, odbija intervjue i pojavljivanje u javnosti, u svojim zbirkama nema ni predgovore i pogovore, nije član nijednog društva ili organizacije, ne pojavljuje se na društvenim događanjima, nitko ne zna njegova politička uvjerenja, a malo tko i ljudske navike. Danijel Dragojević (85) konsenzualno se smatra vjerojatno najvećim živućim pjesnikom, no on se svojih principa drži i dalje - pa je ovog tjedna odbio primiti najvišu državnu nagradu na području kulture, 'Vladimir Nazor' za životno djelo

I on sam na Hrvatskom radiju vodi dvije emisije u kojima se bavi poezijom, no nikada mu nije ni palo na pamet pozvati u goste svog prijatelja - ili dobrog poznanika, kako će sam definirati taj odnos, makar se druži s njime i ispija kave.

'Tom nagradom doveli su čovjeka u neugodnu situaciju da ju mora odbiti . Svi su znali da će se to dogoditi, a ako nisu, trebali su', kaže za tportal pjesnik Ivica Prtenjača , Dragojevićev prijatelj. Dakako, i on odbija konkretnije govoriti o pjesnikovim ljudskim i životnim navikama, bilo čemu što bi narušilo njegovu intimu i eksponiralo ga preko mjere koju sam smatra poželjnom.

'Zadnjih godina dosta šetamo, razgovaramo. On je velik i značajan pjesnik i istina je da mu se teško prilazi, no u neku ruku jako dobro ga razumijem. On naprosto želi imati svoj mir, posvetiti se isključivo poeziji i ničem drugom. Osobno nisam išao u takvu krajnost, no i sam odbijam profesuru ili bilo kakve druge dužnosti. Najbolje se osjećam u svom ateljeu, u kojem samo radim i radim', kaže Trebotić za tportal.

Jedan od zaslužnih za ilustraciju ovog članka legendarni je splitski fotoreporter Feđa Klarić, autor rijetke pjesnikove fotografije - na njoj se ne vidi ni njegovo lice, a kamoli izraz na njemu, ali ipak je dosta ilustrativna: čovjek usred dana u Marmontovoj ulici doslovno sprinta kako bi umakao objektivu fotoaparata.