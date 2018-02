Čovjek koji je vratio film u Dalmaciju: Ne prikazujemo smeće, a 'Osmim povjerenikom' oborili smo rekorde

Bol, Supetar, Hvar, Jelsa, Komiža, Lastovo, Mljet, Pirovac i Imotski - dugačkom popisu dalmatinskih mjesta najkasnije ovog ljeta pridružit će se još tri. Ploče, Podgora i Stari Grad na Hvaru. Svi oni imaju ili će imati sadržaj koji je u većim gradovima uobičajen i samorazumljiv, toliko prirodan da ga se često i ne registrira. Imat će kino. I to cijele godine, za što je zaslužan Alen Munitić, s kojim smo razgovarali o projektu povratka kina u manje sredine

Namjerno ne spominjemo izraze 'provincija' ili 'pasivni krajevi' jer to ovdje nije slučaj: dalmatinske komune imale su svoje kinodvorane desetljećima ranije, no jedna po jedna padale su na oltaru neisplativosti ili najobičnijeg nemara. U Hvaru prije desetak godina, na Lastovu prije cijelih četvrt stoljeća.

'Kod nekih ljudi bitan je faktor nostalgije, ali još više je mladih koji ovaj tip zabave tek otkrivaju. Tek kroz ovaj projekt do kraja spoznaš što je zimski život na otoku', za tportal objašnjava Alen Munitić (36), Splićanin s korčulanskim korijenima, koji se prije nekoliko godina prihvatio pionirskog pothvata povratka filma u male sredine.

Bilo je to negdje u ljeto 2102. godine, taman nakon završetka petog izdanja Festivala mediteranskog filma u Splitu - manifestacije koja je u međuvremenu izrasla u jedan od najoriginalnijih i najcjenjenijih, ali bogme i najposjećenijih ljetnih kulturnih događaja - kada se festivalska ekipa odlučila produljiti njegov život i na nekoliko dana oživjeti sva ona zaboravljena ljetna kina na obali, skinuti lokote s prašnjavih dvorana i napokon postaviti friške plakate u zapuštene i zarđale okvire na njihovom pročelju.

Svako dalmatinsko mjesto ima svoju priču, a natječaji svoja kruta pravila, pa su se za tristotinjak tisuća kuna potpore mogli prijaviti samo gradovi i općine koji doista imaju dvorane - i to je onih dvanaest nabrojanih na početku ovog teksta. No priča tu nije stala: Kino Mediteran - jer tako glasi službeni naziv ovog pothvata - na redovnoj bazi organizira projekcije i u raznim domovima kulture, mjesnim zajednicama i, dakako, u famoznim ljetnim kinima, u onim čarobnim ambijentima koji turiste i slučajne namjernike bacaju na leđa. Tijekom cijele godine sa svojim projektorima navratit će u Omiš, Orebić i Trogir, a ljeti i u Korčulu, Makarsku, Pučišća, Sutivan i Velu Luku. Ove godine u planu su još Lumbarda i Šolta.

Kad na jednom Lastovu s petstotinjak stanovnika njih više od deset posto zajedno pogleda kakav film, i to usred tmurne i dosadne zime, jasno je da se radi o događaju koji je za malu sredinu u najmanju ruku zanimljiv i uzbudljiv. Kad se to ponavlja iz vikenda u vikend, riječ je o prvoklasnoj zabavi.

On, dakako, nije samoisplativ, no to se nije ni očekivalo: na natječaju zaklade Kultura nova projekt je dva puta dobio najviše ocjene i osigurao financiranje hladnog pogona pune tri godine, bitno je pomogao i Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), a valjda najslađa potpora stigla je od mreže Europa Cinemas - prošle godine u ovo doba Kino Mediteran proglašeno je europskim kinom mjeseca, a stiže i subvencija od jednog eura po svakoj prodanoj ulaznici za europski ili nezavisni film. Sve u svemu, više se ne radi o prelijevanju iz šupljeg u prazno jer je sustav uspostavljen. Nešto većim ljetnim prihodom pokrivaju se zimski troškovi i tako sve skupa zasad dosta dobro klapa.

Samo što je nekome trebalo pasti na pamet, a onda se i dobro pomučiti kako bi se ideje provele u djelo.

'Velik dio Dalmacije smo pokrili, bilo tako što smo pomogli u opremanju kina, bilo da s našom opremom obilazimo druge prostore i prikazujemo filmove. Naravno da prostora još ima, ali jednostavno nemamo kapacitete ni resurse putovati u još udaljenije krajeve i zato smo javno pozvali ljude s terena da nam se jave ako su zainteresirani. Sve ćemo im organizirati', nudi Alen Munitić.

Čovjek koji je vratio film u Dalmaciju.