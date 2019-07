Borba za opstanak: 'Hramovi kulture' Tanje Deman u Splitu

Izložba Tanje Deman 'Hramovi kulture', u organizaciji Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split, otvara se 31. srpnja u splitskom Salonu Galić te će se moći razgledati do 20. kolovoza. Umjetnica izlaže seriju digitalnih fotografskih kolaža usmjerenih na hrvatske kulturne institucije: Muzeje, izložbene prostore, knjižnice, čitaonice i kazališne kuće u koje unosi bujnu vegetaciju, situacije iz javnih prostora ili različite elemente naglašenih dimenzija

S obzirom na to da u izvođenju kompozicije umjetnica barata vlastitim, prethodno snimljenim sadržajima, stvaralačka metoda Tanje Deman oslanja se i određuje prema principima dviju ključnih produkcijskih metoda 20. stoljeća, montaži i kolažu, objašnjava Franceschi.

'One mogu biti i sugestija umjetnice kakva bi uloga kulturnih institucija trebala biti, što bi kultura, koja radi na opstanku ljudske vrste, trebala biti. Civilizacija se doista našla u trenutku u kojem uljudba postaje borba za opstanak vrste, a 'Hramove kulture' vidim kao snažan umjetničin doprinos žanru ekološki osviještene umjetnosti koja ljudsku pažnju nastoji usmjeriti hitnom očuvanju uvjeta opstanka', navodi Franceschi.

Deman je vizualna umjetnica koja radi u mediju fotografije, fotokolaža, videa i instalacija u javnom prostoru. Rođena je u Splitu, u kojem živi i radi. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Njezini radovi izloženi su na velikom broju izložbi, između ostalog na 15. Venecijanskom bijenalu arhitekture, u Kunstmuseum Bonn, Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, kao i u Fotogalerie Wien, Beč, The Central House of Artists, Moskva, MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo, Buenos Aires, TENT, Rotterdam, Unseen, Amsterdam, International Film Festivalu Rotterdam, Galerie Reflex, Amsterdam, Museum of African Design, Johannesburg.