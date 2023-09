Bitef: Pravi otpor nastaje kroz suradnju i izgradnju zajednica

On je ove godine preuzeo palicu Bitefa od prethodnog umjetničkog direktora Ivana Medenice . Oslanjajući se na svoja različita iskustva, Milivojević, Grumić i Đurović kurirali su program 57. festivalskog izdanja tako da on predstavi umjetničke radove koji odražavaju njihove različite interese i perspektive.

Beogradskoj i međunarodnoj publici 57. Bitef predstavit će hrabre i smjele produkcije iz Njemačke, Litve, Mađarske, Švedske, Grčke, Burkine Faso, Belgije i Srbije, a koje je za festival odabrao tročlani koselektorski tim: uz Nikitu Milivojevića, to su dramaturginja festivala Tijana Grumić i producentica programa Ksenija Đurović . Okretanje kolektivnim umjetničkim praksama u selekcijskom procesu također je dio spomenutog hvatanja koraka sa suvremenim praksama, kaže novi umjetnički direktor. 'Ono što danas nazivamo kazalištem postalo je nekakva simbioza najrazličitijih formi, žanrova, stilova... Dramski teatar, plesni, dokumentarni, videoinstalacije, razne manje ili više radikalne forme, žanrovi, stilovi - sve se to nalazi pod zajedničkim kišobranom nečega što danas zovemo 'izvođačke umjetnosti'. Sve je to postalo kazalište i ponekad je teško reći gdje počinje jedno, a prestaje drugo', govori Milivojević. 'Ako na taj način razmišljate, sasvim je prirodno da i selekcija Bitefa bude sagledana iz nekoliko perspektiva, konkretno da pored mene bude i dramaturginja, kao i netko kome je predmet interesa plesna scena, odnosno nezavisna scena u najširem smislu riječi', pojašnjava.

Iako je, dakle, hrvatska spisateljica i dramatičarka u selekciji ovogodišnjeg Bitefa, ponovno nema nijedne hrvatske predstave. Prethodni selektor Ivan Medenica prošle godine to je objasnio nedostatkom dovoljno zanimljivih predstava i dovoljno zanimljivih mladih redatelja u Hrvatskoj. Na pitanje zašto ni ove godine neće biti hrvatskih predstavnika u Beogradu, producentica programa Đurović ističe da se to što dvije godine zaredom nema predstava iz Hrvatske ne može interpretirati kao indikator općeg stanja hrvatskog teatra (i plesa), 'osobito jer postoji velik broj autora i autorica čiji je rad ne samo predstavljan, već ga i nagrađivala Bitefova publika'. Pojašnjava da je ideja novog selektorskog tima da veći fokus glavnog programa bude na regionalnim autoricama i autorima te ih se tako kroz Bitefovu platformu predstavlja lokalnoj i međunarodnoj zajednici.

'U Srbiji je do polovice svibnja ove godine ubijeno 15 žena. Jedva smo na početku rujna, a taj broj znatno je porastao u međuvremenu. Ovo, pritom, nije novost, već nešto što se jako dugo događa. Svakodnevno svjedočimo situacijama u kojima su žene zlostavljane i maltretirane u obiteljsko-partnerskom kontekstu. Mnoge žene prijavljivale su i prijavljuju nasilnike, ali ih sustav ni na koji način ne štiti, naprotiv on je najmanje na strani žrtve. U tom smislu, pitanje naših pretkinja te patrijarhalnog nasljeđa u kojem je ogrezlo naše društvo od izuzetne je važnosti u današnjoj Srbiji', ističe Grumić.

Infrastruktura za regionalnu suradnju ne postoji

'Osobno me pogađa činjenica da ne postoji skoro nikakva infrastruktura za takozvanu regionalnu suradnju, a s druge strane motiviraju me sve 'male' i neprimjetne inicijative koje ne pristaju na brisanje zajedničkog nasljeđa postjugoslavenskih zemalja', napominje Đurović. Po njezinim riječima, selektorski tim 'spaja želja da napravimo čvrstu istoriju, kako kaže naslov predstave Igora Koruge'. 'Šalu na stranu, čini mi se da svi troje imamo poriv ka povezivanju našeg konteksta s progresivnim radom i mišljenjem umjetnika i umjetnica predstavljanjem radova koji su možda 'nešto najbolje' iz vlastitih konteksta ili su možda samo nama posebno zanimljivi jer korespondiraju s našim nasljeđem, kulturom ili običajima', dodaje.

Bitef je izgradio reputaciju na subverzivnim umjetničkim praksama, s nedvosmislenim političkim porukama koje su se oduvijek temeljile na pobuni. Kako se politika Bitefa uklapa u kulturnu politiku današnje Srbije? Postoje li pritisci?

Grumić ističe da je budžet za kulturu Srbije manji od jedan posto ukupnog budžeta i najmanji u regiji. 'Imajući to u vidu, nedvosmisleno je izazovno organizirati ovako velik festival', govori. Međutim, gledajući širu sliku i izdvajanja za primjerice nezavisnu scenu, Bitef, kaže ona, ipak nije u tako nezavidnoj poziciji. Također, podrška Europske unije, koju Bitef ima i ove godine, svakako je značajna, kako za taj festival, tako i za srpsku kulturu općenito, smatra Grumić. 'Baš zbog toga trudimo se, zbog podrške koju dobivamo od osnivača, Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i Ministarstva kulture, festivalskim programom podržati i one koji nemaju takvu vrstu podrške'.

Tako će se na 57. Bitefu u selekciji naći predstava s nezavisne plesne scene 'Želja da se napravi čvrsta historija završiće se neuspehom', u produkciji Stanice za savremeni ples, autora i koreografa Igora Koruge, koja se bavi upravo pozicijom suvremenog plesa u Srbiji.

Jedno od nasljeđa Bitefa, od nastanka pa do danas, jest njegov podnaslov: nove kazališne tendencije. To se, kaže umjetnički direktor Milivojević, ni danas nije promijenilo. 'Naravno, mogli bismo uvijek iznova postavljati pitanje što su to ustvari 'nove kazališne tendencije'? Osobno, mislim da treba biti oprezan kada govorimo o novitetima u teatru, o tome što je moderno ili nije, jer tu uvijek postoji dosta prostora za manipulaciju. Međutim, bez obzira na sve to, Bitef je uvijek imao cilj na neki način biti subverzivan, što znači aktualan, inovativan, da prepoznaje svoje vrijeme i kazalište u njemu... tako da sve to ostaje izazov i za nas', ističe.