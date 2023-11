Bili smo na Interliberu: Kupci navalili od jutra, nakladnici zrače optimizmom

Nadomak se nalazi i Ivan Sršen , također pisac i nakladnik, čiji Sandorf ove godine obilježava 15 godina postojanja. I on je bio raspoložen za izjavu, valjda se nitko još nije stigao umoriti: 'Interliber je najveći sajam knjiga u Hrvatskoj, zapravo i najveći pojedinačni sajam u Zagrebu, s najvećim brojem ljudi. To su rijeke posjetitelja koje se danima slijevaju na Velesajam. Svaki izdavač očekuje dobru prodaju, reakcije čitatelja, pitanja, prodaju starih izdanja koja se reaktualiziraju. Očekujemo najveću potražnju za romanom Roberta Perišića "Brod za Issu", nedavno nagrađenim nagradom "Predrag Matvejević“, zatim za našu prošlogodišnju uspješnicu "Kako si?" Nataše Jokić Begić i za "Temeljnim zakonima ljudske gluposti" talijanskog povjesničara Carla Cipolle .' Upravo se na Sandorfovom štandu, nalazi, po meni, najbolji deal ovogodišnjeg sajma - remek-djelo 'Komo' Srđana Valjarevića za svega 4 eura!

Prvo poznato lice koje vidim ono je Branka Čegeca , pisca i nakladnika, čiji Meandar ima položaj tik uz 'glavnu ulicu' petog paviljona. Premda se iz izjave može učiniti da je rezigniran, možda čak i frustriran sustavom, bio je dobro raspoložen: 'Mi dođemo ovdje da prodamo knjige koje kroz godinu ne uspijevamo prodati jer, prije svega, nema mjesta na kojima bismo ih prodavali dovoljno. Druga stvar, znamo i sami kako funkcionira prodaja preko knjižarske mreže, ako se to smije tako zvati. Treća stvar je to da u knjižarama starijih izdanja gotovo da i nema - za svaku knjigu za koju kupimo prava, imamo prava barem pet godina, a nakon godinu dana knjigu nemamo gdje prodavati osim u vlastitom web shopu.'

Nedaleko je i Hena com, sve agilniji izdavač iz Zagreba, čija je glavna urednica Nermina Husković bila optimistična unatoč teškoj godini za nakladnike: 'Očekujemo dobru posjetu, uvijek je to velika posjeta čitatelja, kao i da kupci i čitatelji prepoznaju naše popuste koje smo ove godine pripremili. Imamo odlične knjige vrhunskih autora iz cijeloga svijeta po zaista povoljnim cijenama. Nadamo se da će kupci to prepoznati i doći se opskrbiti za čitavu godinu. Budući da je uveden euro i budući da je situacija u svijetu takva kakva jest, ova godina nije bila jednostavna.'

Nakladu Ljevak, izdavača koji je pogodio s ovogodišnjim nobelovcem Jonom Fosseom zastupa Nenad Rizvanović, čovjek koji ima mnogo sajmenih utakmica u nogama: 'Interliber je svake godine sve bolji. Cilj je, naravno, da jednog dana postane ozbiljan sajam knjige, možda ne kao Frankfurt, ali barem kao Beograd. Primjetan je iskorak da se isprofilira kao sajam s ozbiljnim sadržajem - to nisu samo usputni, bezvezni događaji, nego je program zaista ozbiljno osmišljen. Ovo otvaranje pokazuje to, stvar izgleda mnogo bolje nego ranije.'

Optimistična je i Ivana Žderić iz Profila: 'Uvijek se nadamo da će biti bolje nego prošle godine. Sudeći po početku danas, vjerujemo da će tako i biti, da će se knjige tražiti, da će se puno čitati i da će se o njima pričati. Zgodno je što nije sve fokusirano na sajam ovdje - neke knjižare i web shopovi su se uključili, što stvar širi van granica Zagreba, diljem Hrvatske.'

'Mi kao nakladnici se veselimo što imamo priliku izložiti knjige koje smo objavili u proteklih godinu dana, da one budu vidljive i da pokažemo što smo radili. S druge strane, tu je prilika da se i stare knjige kupe po sniženim cijenama. Ove godine, sudeći po prvom danu, posjećenost će biti na razini proteklih godina, ako ne i bolja. Nadam se da će ljubitelji knjige na našem štandu pronaći mnoge knjige koje bi ih mogle zanimati. Imamo nove knjige domaćih autorica poput Magdalene Blažević, Mihaele Gašpar i Julijane Adamović, kao i novih mladih snaga poput Valerije Cerovec. Izdvojio bih novo izdanje "Idiota", s novim prijevodom Ivane Peruško, knjigu Snježane Banović o osamdesetima i, naravno, apsolutni hit sajma - Tisju Kljaković Braić. Također, naši su urednici ovdje i rado će dati preporuku', zaključio je ovu šetnju Seid Serdarević, šef Frakture.