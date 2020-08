Arhitekti u sklopu programa Rijeka 2020 istražuju alternativne oblike edukacije

Program 'The Publishing School: Pedagogies of Care' (Škola izdavaštva: pedagogije skrbi) održat će se u Rijeci od 25. do 28. kolovoza u sklopu EPK, a istraživat će mogući načini učenja i proizvodnje znanja o javnim i urbanim teritorijima korištenjem emancipatornih praksi skrbi

Organizator programa je DAI-SAI (Društvo arhitekata Istre – Società architetti dell'Istria; Ana Dana Beroš, Tihana Nalić i Mauro Sirotnjak), u suradnji s DeltaLabom- Centrom za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam pri Sveučilištu u Rijeci, a održat će se u okviru paneuropske platforme 'Future Architecture' i programskoga pravca 'Slatko i slano' projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture (EPK). Kako je u ponedjeljak priopćio organizator, program obuhvaća online izložbu u nastajanju i simpozij-radionicu, a okuplja niz hrvatskih i međunarodnih autora/ica iz područja arhitekture, umjetnosti te urbanih i prostornih praksi. Istraživački naglasak bit će na kolektivnom angažmanu, eksperimentalnom istraživanju i razmjeni znanja izvan službenih institucija. Pritom će se, objašnjeno je, izdavaštvo uzimati kao alat u istraživačkom, analitičkom i kritičkom procesu koji cilja prema područjima izvan uskih okvira dominantnoga znanja i službenih narativa.