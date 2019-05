Animafest donosi ponajbolje radove žive i razigrane hrvatske produkcije animiranog filma

Svjetski festival animiranog filma - Animafest i ove će godine ponuditi uvid u ponajbolje radove hrvatske produkcije animiranog filma pa će se tako tri hrvatska filma nadmetati u Velikom natjecanju kratkometražnog filma, dva su uvrštena u Natjecanje studentskog filma, a tri u Natjecanje filmova za djecu, dok će u Hrvatskom natjecanju biti prikazano 20 filmova.

I središnji tematski program Animafesta 2019 "Animirani film i likovne umjetnosti" nudi bisere iz naše filmske, bliže i dalje prošlosti – legendarnu "Satiemaniju" Zdenka Gašparovića, "Bicikliste" Veljka Popovića, "I speak true things" Marka Tadića i "Dokument Parakozmik" Vladislava Kneževića, dok se spot Dalibora Barića za pjesmu "One more time" grupe Kensington Lima prikazuje u programu "Kino za uši", a film "Dva na dva" Jelene Oroz u sekciji CEE Talents. Naposljetku, na Animaciklu nas očekuje omiljena "Ježeva kuća" Eve Cvijanović, a tri hrvatska filma mladih autora bit će prikazana i u Obiteljskom programu "Najbolje od 9. VAFI-ja".

U Velikom natjecanju kratkometražnog filma bit će prikazani filmovi Petre Zlonoge "Jedan od mnogih", film +"Udahnut život" umjetničkoga para, majstora lutka-filma, Ivane Bošnjak i Thomasa Johnsona te hrvatsko-mađarska koprodukcija, film "Pad Rima" Balázsa Turaija, diplomanta slavne budimpeštanske akademije MOME.

Diplomski film Anne Šagadin "Saturn u Lavu" i film Stelle Hartman "Izvan sebe", oba nastala u produkciji Akademije likovnih umjetnosti, uvršteni su u Natjecanje studentskog filma, dok će se u Natjecanju filmova za djecu Ivana Guljašević predstaviti filmom "Kuc-kuc", Denis Alenti filmom "Toofa i Poofa", a Martin Babić "Baladom o fruli i ogrlici".

Dvadeset naslova u Hrvatskom natjecanju



Uz spomenute filmove iz Velikog natjecanja te Natjecanja studentskog filma i film Denisa Alentija, u Natjecanje hrvatskog filma uvršteni su i novi film Lucije Mrzljak (koautorski rad s Mortenom Tšinakovom) "Demonstracija briljantnosti u 4 čina", film "Eutanazija" doajena hrvatskog animiranog filma Joška Marušića, spot za pjesmu elektroničkog sastava ABOP "Right Now" Katrin Novaković, spot "I'm Not There" banda Paul The Walrus koji je režirala Mirta Filipović te film Sandra Totha "Tuga je znam".