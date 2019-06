66. Pulski filmski festival i ove godine donosi bogati program za djecu i mlade

Izuzetni filmski programi za djecu i mlade i ove će godine oduševiti najmlađe generacije, ali i one koje stasaju prema arenskoj publici. Radionica animiranog filma popunjena je u manje od dva tjedna, dok je Digitalna razgrabljena za samo dva dana. Malim ljubiteljima filma na raspolaganju su, naravno, i projekcije u jutarnjim i večernji satima Festivala, uz slobodan ulaz na sve projekcije

Program Pulica u INK-u od 15. do 19. srpnja svakoga jutra donosi po jedan kratkometražni i jedan dugometražni film. Kratkometražni program sastavljen je od pet animiranih: Ovca (r. J. Ocker), Mogu & Perol (r. T. Goda), Božićno vjenčanje snjegovića Karla (r. P. Vodička), Bobo (r. A. Rehak) i Robot i kit (r. J. Forsman).

U dugometražnom programu najmlađi će uživati u sljedećim naslovima: Ploey: Nikad ne letiš sam (r. Á. Ásgeirsson) - priči o ptiću koji ne zna letjeti i propusti jesensku migraciju obitelji, Sune protiv Sunea (r. J. Holmberg) - obiteljskoj komediji o dječaku kojeg prvog dana nove školske godine u razredu dočeka novi dječak, k tomu imenjak; Lotte i izgubljeni zmajevi (r. H. Ernits, J. Põldma) - pustolovini o psiću koji sa sestrom krene u potragu za zmajevima, Nevidljiva Sue (r. M. Dietrich) - filmu o dvanaestogodišnjoj djevojčici koja, uslijed nezgode u laboratoriju, dobije sposobnost biti nevidljiva i Lu s Otoka sirena (r. M. Yuasa) - animiranoj komediji o sramežljivom srednjoškolcu koji upoznaje neobičnu sirenu.

Izuzetna filmska lokacija uz more – Ambrela – i ove će godine ponuditi ležaljke i praćenje filmova mladima, s programima Dizalica i Kino uz more. Dizalica će od 14 do 16. srpnja ponudi tri kratkometražne hrvatske premijere: Mali korak (r. A. Chesworth, B. Pontillas), Izgubljeno, nađeno (r. A. Goldsmith, B. Slabe) i Koža (r. G. Nattiv). Dugometražni program također se sastoji od tri premijerna naslova: Veliki klinci (r. K. Behrman) o iskušavanju prijateljstva, Zatreskana (r. M. Schwechtje) o učenici koja se zaljubljuje u svog profesora i Mlada ljubav (r. S. Vilhunen) o srednjoškolcima koji se susreću s neplaniranom trudnoćom.

U programu Kino uz more od 17. do 19. srpnja gledatelje očekuju četiri kratka filma: Slatka za pojest' (r. A. Courtière), Susotázs (r. B. Tóth),Dosta (r. A. Mantzaris) i Bumerang (r. M. Frost) te tri dugometražna: fantastična komedija Cleo (r. E. Schmitt) o povučenoj djevojci kojoj je najveća želja vratiti vrijeme unatrag, komedija-drama Najbolje od Dorien B. (r. A. Blondé) o preispitivanju vlastitih životnih odabira i glazbena komedija Teško putovanje (r. J. Laatio, J. Vidgren) o amaterskom heavy-metal bandu koji se priprema za sudjelovanje na velikom festivalu.