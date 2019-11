15. Revija malih književnosti književnog kluba Bookse u fokusu ima suvremenu književnost Egipta

Jubilarna 15. Revija malih književnosti književnog kluba Bookse održat će se od 28. studenoga do 5. prosinca u Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku, a ugostit će književnice i književnike iz Egipta te, osim književnog, ponuditi bogat filmski program

U sklopu festivala bit će objavljena i antologija suvremene egipatske književnosti pod nazivom 'Naše trube izazvale su tišinu'. Antologija sadrži kratke priče, pjesme i ulomke iz romana koji predstavljaju spektar egipatske književnosti i povijesnih generacija, od one koja je stasala 60-tih godina prošloga stoljeća, pa do generacije čiji je književni senzibilitet oblikovan u desetljeću koje je prethodilo revoluciji 2011. godine.

Revija malih književnosti književni je festival kojem je cilj predstaviti mlađu generaciju književnika iz zemalja regije koji do sad nisu prevođeni i objavljivani u Hrvatskoj, dok su u svojoj domovini itekako poznati, cijenjeni i nagrađivani.

Mansoura Ez-Eldin (1976.) objavila je dosad tri zbirke kratkih priča i četiri romana, među kojima i 'A Haven for the absence' (2018.), za koji je osvojila brojne nagrade i priznanja. Ove je godine ušla u izbor projekta Beirut39 kao jedna od 39 najboljih arapskih autora mlađih od 40 godina.

Yasser Abdel Latif (1969.) diplomirao je filozofiju na Sveučilištu u Kairu, radio je kao novinar za Egipatsku televiziju te za kairski ured španjolske novinske agencije EFE, a posljednjih 10 godina živi i radi Kanadi. Objavio je četiri knjige, tri zbirke poezije te mnoge eseje i članke o modernoj kulturnoj povijesti i glazbi. Preveo je na arapski mnoga književna djela s francuskog i engleskog jezika, uključujući i neka klasična djela francuskih autora poput Charlesa Perraulta, Balzaca i Emila Zole. Nael el-Toukhi (1978.) autor je jedne zbirke kratkih priča te četiri romana. Njegov posljednji roman, 'Out of the Gutter', u Egiptu je objavljen 2018. godine.



Književnicima će se na reviji pridružiti i Zeina G. Halabi, profesorica arapske književnosti koja je napravila izbor autora i autorica, te Ahmed Refaat koji je odabrao filmove koji će se prikazati u sklopu Revije. 'Suvremeni egipatski pisci predstavljeni u Antologiji književnosti Egipta ikonoklastički su utoliko što dovode u pitanje književnu ortodoksiju. Uslijed političkog monoteizma, oni pojedinačno i kolektivno utiru put novom razumijevanju književnosti u nemapiranom trenutku koji nazivamo suvremenost', poručuje Halabi.

Program u četvrtak, 28. studenoga, u klubu Booksi u Zagrebu otvaraju Mansoura Ez-Eldin i Nael el-Toukhi, a književni razgovor i čitanje u Zagrebu će se održati i u petak, 29. studenoga, kada će u Booksi razgovarati Zeina G. Halabi i Yasser Abdel Latif. Moderira Ivana Perić.

U subotu, 30. studenoga, pisce program vodi u riječko Art kino, gdje će s Mansourom Ez-Eldin i Zeinom G. Halabi razgovarati Tea Tulić, nakon čega slijedi projekcija filma 'Raj palih anđela' (Osama Fawzy, 1999.) uz uvod filmskog teoretičara Ahmeda Refaata. Istoga dana, u Kreativnoj četvrti Lazareti u Dubrovniku čitateljskoj publici predstavit će se Nael el-Toukhi i Yasser Abdel Latif, s kojima će razgovor voditi Luka Ostojić.

U srijedu, 4. prosinca, u Booksi će u razgovoru o 'umjetničkim alatima za popravak društva' sudjelovati Göran Dahlberg (Glänta, Švedska), Nikolina Pristaš (Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb), te Matilda Amundsen Bergström (Sveučilište u Göteborgu), uz moderaciju Miljenke Buljević (Booksa).

Filmski program odvija se u KIC-u od 3. do 5. prosinca.