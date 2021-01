Razorni potres u Zagrebu, udružen s pandemovinom i njenom progresovinom, najprije je hrvatsko predsjedanje EU pretvorio u improvizacovinu, uslijedila je serija izbornih uspjeha, ali je oporba navalila interpelacovinom na interpelacovinu. I onda: serovina strahotnih potresa poharala je najsiromašniji dio Sisačko-moslavačke županovine! Medovinski su djelatnici oboružani kamerama i mikrofonima obilazili zabačena sela i ciljano, s jasnom intencovinom, snimali baš one desetke raspadnutih kuća koje su o trošku države i u njeno ime obnavljane ili u cijelosti iznova građene prije skoro debelih četvrt stoljeća

Benti sunac - pomislio sam u rujnu one pradavne 2019. kao i brojni hrvatski domoljub, kad je u glavnom gradu Belgovine okončana višetjedna političko-kadrovska sapunica – ova naša mala Hrvatska ne samo da je potpuno ravnopravna članica Europske unovine, nego sad ima i potpredsjednicu Komisovine, povjerenički zaduženu za silno važne resore: demografovinu i demokracovinu! Velik je to dan bio za cijelu našu državu i nacovinu, a ne samo za Dubravku Šuicu, do jučer nedovoljno nepoznatu političarku iz najjužnije hrvatske županovine, znanu uglavnom tek po neproporcionalnoj imiji, pardon, imovini.