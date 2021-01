[FOTO/VIDEO] Jandroković o navodnoj uroti protiv HDZ-a: Te je informacije medijima plasirao netko iz stranke i taj je zlonamjeran i priglup

Nakon što su se sinoć u medijima pojavile informacije o čemu se razgovaralo na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a sve je komentirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković

'Kad sam vidio tu informaciju na N1, postalo mi je jasno da je netko od stranačkih kolega plasirao to medijima na način na koji je plasirao. Moj prvi zaključak je da se radi o nekome tko je jako zlonamjeran ili politički priglup pa nije razumio o čemu smo tamo razgovarali. Taj netko je prešutio da je rasprava bila široka, a zaključak da se radi o nekoj uroti je besmislen', kazao je Jandroković. Podsjetimo, prema informacijama koje su procurile s jučerašnje sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, vodeći ljudi HDZ-a, odnosno predsjednik stranke Andrej Plenković, šef Sabora Gordan Jandroković, ali i Vladimir Šeks te potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica bili su prilično kritični prema medijima, ali i oporbi. Prema pisanju N1, poručili su da se dio medija udružio s opozicijom, lijevom te dijelom radikalne desnice u tvrdnjama kako je država loše reagirala u kriznoj situaciji nakon razornog potresa i to sve kako bi naštetili HDZ-u i Vladi. Između ostalog, N1 navodi da se posebno u svojim tvrdnjama istaknula Dubravka Šuica jer je ustvrdila da je evidentno da mediji pokušavaju srušiti HDZ, a da se to vidi i iz toga što 'Banovinu zovu Banijom'.

Upitan je li Dubravka Šuica to doista rekla, Jandroković je kazao da sastanke koji su zatvorenog tipa ne prepričava. 'Možete pitati i nazvati one čiji su citati iznošeni što su govorili i je li to što tamo piše točno ili nije. Bio bih nepristojan kada bih prepričavao ono što se događa iza zatvorenih vrata. Mene je citiralo na način da sam rekao da će nas oporba napadati u Saboru. To je zaista jedna urotnička i neobična teza, pa naravno da će nas oporba napadati. Iza svojih stavova stojim. Službeni stavovi stranke komuniciraju se ili prije ili nakon sjednice Predsjedništva stranke. Što je tko govorio, zašto, to su druge teme – ali je nepristojno, neprimjereno i zlonamjerno od onoga tko je takve informacije pustio na način na koji je pustio', kazao je. 'Ja sam na poziciji da se kaže Banovina. Ali ne mislim da onaj tko kaže Banija podriva državu', rekao je Jandroković. Na pitanje koji je njegov osobni stav o medijima i žele li oni doista naštetiti HDZ-u Jandroković je rekao: 'Ne mogu generalizirati, jer mediji su različiti. Ali da postoje urednici i novinari koji su bliski s nekim opcijama, postoje. I to je njihovo pravo, kao što je demokratsko pravo pričati o tome. Niste ni vi svete krave, kao što nismo ni mi političari.' Jandroković je na press konferenciji poslije današnjeg sastanka Predsjedništva Sabora govorio i o cijepljenju zastupnika, kazavši kako će parlamentarni klubovi do četvrtka izvijestiti koliko je zastupnika zainteresirano za cijepljenje, a koje bi se onda provelo u ponedjeljak.

Video: Patrik Macek/Pixsell 'Dosta velik broj zastupnika već je došao u kontakt s bolešću. Do sada je 32 zastupnika preboljelo ili ima Covid. To je više od 20 posto, plus 25 ih je bilo u samoizolaciji. Bilo je upita je li u redu to da se zastupnici cijepe prije drugih građana. Moj osobni stav je da mi kao političke osobe vlastitim primjerom šaljemo poruku da se treba cijepiti. Cijepit će se oni koji nisu preboljeli Covid i koji spadaju u rizične skupine', kazao je Jandroković. Dodao je da 119 zastupnika nije preboljelo Covid i da se tek treba vidjeti koliki će biti njihov interes, a osobno ne vjeruje da će se raditi o velikom broju.