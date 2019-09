Igrač iz sjene, bećar s porukom, predsjednica slučaj i stari vuk: Gdje kiksaju glavni kandidati u utrci za Pantovčak?

Sa svakim novim istraživanjem rejtinga predsjedničkih kandidata sve je očiglednije to da će predstojeća bitka za Pantovčak biti najneizvjesnija dosad. Prema posljednjem HRejtingu, iako Kolinda Grabar Kitarović u drugom krugu pobjeđuje i Zorana Milanovića i Miroslava Škoru, obojica protukandidata toliko dobro napreduju da nije sasvim izvjesno hoće li se predsjednica uopće probiti u drugi krug. S četvrte pozicije vreba pak Mislav Kolakušić, a njegovo konačno ukazanje u javnosti moglo bi dodatno poremetiti odnos snaga. Presjek situacije za tportal izložile su stručnjakinje za političku komunikaciju Ankica Mamić i Gordana Lesinger

'Neke današnje političke opcije nisu postojale prije pet godina, nisu svi tabori bili konsolidirani. To je čista matematika – u proporcionalnom broju tadašnjih parlamentarnih stranaka postojala je i statistička podrška, jednako tako proporcionalno broju današnjih parlamentarnih stranaka, uključujući europarlamentarne. Naravno da se to onda disperzira', kaže Lesinger.

Imajući u vidu dugogodišnju kampanju, kako protumačiti to što predsjednica stoji daleko lošije od njezinih prethodnika na Pantovčaku uoči izbora? Odgovarajući na to pitanje, prof. Lesinger napominje da hrvatska politička scena prije pet godina nije bila toliko rascjepkana kao što je danas.

Po pitanju predsjedničinih propusta i gafova, zbog čega joj za vratom dišu Milanović i Škoro, kaže da je činjenica da je Kolinda Grabar Kitarović u nekoliko navrata 'izašla iz kolosijeka institucije predsjednika', iako će se tek na izborima vidjeti kolike su skupine koje to kažnjavaju ili honoriraju.

Uspon Zorana Milanovića, do prije nekoliko mjeseci teško zamisliv, veže uz neočekivan uspjeh SDP-a na izborima za EU parlament.

'SDP je imao najbolju listu u povijesti te stranke i dobili su neočekivano velik broj mandata. To je psihološki utjecalo na njihove birače, oni su se konsolidirali te osjetili da mogu honorirati i Zorana Milanovića i na taj način vratiti SDP na nekakav tron u političkoj areni. To je normalan proces; Zoranu Milanoviću nije se dogodilo ništa posebno, već se samoj stranci dogodio uspjeh na izborima', napominje prof. Lesinger.

Miroslav Škoro, s druge strane, krenuo je 'solo' i prilično snažno, tražeći veće ovlasti predsjednika, da bi se posljednjih tjedana opet nekako sveo na zabavljača, pjevajući novinarima bećarac u vlastitom vinogradu.

'On jest krenuo udarno i normalno je da je iskoristio taj prazan prostor ne bi li pobrao što više medijske pozornosti dok se Milanović još nije promovirao kao predsjednički kandidat, a predsjednica je tada rekla da neće objaviti kandidaturu do proslave akcije Oluja. I posljednji njegov nastup je ciljan, bećarac je s porukom; možda se on, kako vi kažete, sveo na pjevača, ali on je i dalje predsjednički kandidat koji u ovom slučaju koristi svoje prirodno okruženje', napominje prof. Lesinger.