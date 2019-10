Sjeverna Makedonija i Albanija dobile su košaricu EU. Svi krive Macrona. Jesu li u pravu?

Na zadnjem sastanku Europskog vijeća održan 17. i 18. listopada Sjeverna Makedonija i Albanija nisu dobile zeleno svjetlo za početak pregovora s EU. Konačnu riječ imao je francuski predsjednik Macron koji nije želio popustiti pritisku i promijeniti stav da je najprije potrebno suštinski promijeniti proces pregovaranja prije nego što se on nastavi.

Sjeverna Makedonija hrabro je promijenila Ustav i svoje ime i na taj način razriješila višedesetljetni spor sa susjednom Grčkom. Albanija je pristala na provjeru svih svojih sudaca pred nezavisnim međunarodnim povjerenstvom. Nije pomoglo ni to što je Angela Merkel posjetila Pariz dan prije sastanka Vijeća, niti to što je Washington poručio kako bi odluka o odgodi početka pregovora negativno utjecala na mir i stabilnost na Balkanu.

Macron želi promjenu paradigme

Macron se nije dao uvjeriti i u konačnici je ostao jedan glas protiv svih drugih. No, on nije bio sam u rezervama. Nizozemska i Danska bile su protiv otvaranja pregovora s Albanijom za koju zaključuju da nije dovoljno napredovala u borbi protiv kriminala, navodeći i da su albanske kriminalne mreže aktivne širom zapadne Europe. Uz to, drugi najveći zahtjevi za azilom u Francuskoj dolaze od albanskih građana. Belgijski parlament je također proljetos tražio vraćanje viza za Albance koji od 2010. godine mogu slobodno putovati u EU. No, s druge strane, u Francuskoj je prošle godine odobreno 74 azila, a preko 8000 je odbijeno. Dakle, postoje mehanizmi filtriranja, no neosnovani zahtjevi, smatra se, nepotrebno opterećuju sustav.

Nitko nije doveo u pitanje spremnost Sjeverne Makedonije da započne pregovore o članstvu. Ona tako ostaje žrtva promijenjenih okolnosti u EU u svjetlu Brexita i rasta populista, kao i činjenice da dinamika reformi u zemljama Zapadnog Balkana ide jako sporo.

Iako kritiziraju odluku o neotvaranju pregovora, kritičari ne osporavaju probleme u procesu proširenja koje ističe Macron, a oni se svode na to da su u protekla dva desetljeća u članstvo EU ušle zemlje koje nisu suštinski reformirane i koje ne pokazuju istinsku spremnost da vrijednosti na kojima se temelji EU u praksi i provode. Sam proces pregovora ne vodi nužno demokratizaciji pa trenutačno s EU pregovaraju zemlje koje su nakon otpočinjanja pregovora pokazale pad demokratskih sloboda, kao na primjer Srbija i Turska. Macronov stav je, dakle, da proces pregovora ne vodi suštinskim reformama i da se stoga mora mijenjati.