Ministrica tvrdi da iz fondova EU-a nikad nismo ovoliko iscijedili, ali neke stvari nam je prešutjela

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac predstavila je u ponedjeljak rezultate rada svog ministarstva u 2017., ustvrdivši da je u pitanju rekordna godina po njihovoj iskorištenosti. Zašto njezina tvrdnja nije u potpunosti ni točna ni netočna i što sve nedostaje u izvješću ministrice Žalac, analizira stručnjakinja za fondove EU-a i komentatorica tportala

Kao što sam godinama upozoravala, Hrvatska se muči s fondovima EU-a. To nije novost niti je to nešto začuđujuće, uzevši u obzir da pretpostavke za korištenje stvara sustav državne uprave koji godinama vapi za reformom i koji se u većini pokazao neučinkovitim, neefikasnim i tromim, no to je tema koja zaslužuje poseban osvrt.

Odgovornost je, kako to u politici obično biva, svaljena na prethodne vlade s naglaskom na onoj iz suprotnog političkog tabora i to je jednim dijelom točno i nešto je na što sam tijekom godina opetovano upozoravala, no pravo je pitanje imamo li zaista razloga za toliki optimizam, ponos i veselje.

Posljednji izvještaj Ministarstva ukazuje na to da je u 2017. godini zaista potpisano više ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno ugovorena je veća vrijednost projekata u odnosu na prošle godine. Slijedom toga, povećana je stopa ugovorenih sredstava i to je rezultat koji brojčano dobro izgleda. I ja bih se, da sam ministrica, time vjerojatno pohvalila.

Međutim, da bismo mogli donijeti suvislu procjenu o tome je li Hrvatska zaista bila uspješna u 2017. godini, moramo promotriti više faktora koje ću nabrojati u nastavku.