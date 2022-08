Vaše se dijete ružno ponaša? Možda je kriva genetika

Vaše je dijete opet napravilo scenu u vrtiću? U parkiću je drugom djetetu otelo igračku a onda je dugo neutješno urlalo i plakalo i nikako se nije dalo urazumiti? Što stoji iza takvog ponašanja? Što možete učiniti da ga spriječite ili barem reducirate?

Dječje tijelo prolazi kontinuirane fizičke transformacije, no nisu sve promjene vidljive – mnoge od njih događaju se u mozgu. A ljudski se mozak razvija odostraga prema naprijed. To znači da se prva aktiviraju područja zadužena za osjetila – okus, miris, dodir i vid – i informacije prolaze kroz njih. Zatim se razvijaju motorička područja odgovorna za pokrete poput hodanja, govora i pisanja. Nadalje, mozak se razvija počevši od desne hemisfere. Ovaj najemotivniji dio mozga odnosi se na pažnju, pamćenje i rasuđivanje. Zbog toga je ponašanje djece snažnije prožeto emocijama nego je to slučaj kod odraslih ljudi.

Kod male djece, prefrontalni korteks je u procesu sazrijevanja. Zapravo, niz istraživanja pokazuje da ovaj dio mozga – zadužen za planiranje, donošenje odluka, modeliranje društvenog ponašanja i kontrole govora i jezika – sazrijeva tek u dobi od 20-25 godina.

Tri su dijela mozga, a djecom upravlja onaj koji je poznat kao najprimitivniji – ili reptilski – mozak. Sastoji se od bazalnih ganglija i neophodan je za kontrolu motoričkih aktivnosti poput vožnje bicikla, sviranja instrumenta ili crtanja. Reptilski mozak najstariji je dio ljudskog mozga a glavni mu je zadatak reagirati na podražaje – on ne misli, već samo reagira na situaciju. Neke od dječjih reakcija usko su povezane s ovim dijelom mozga koji još uvijek sazrijeva.