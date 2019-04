Izbori u Lici koštali su gotovo milijun kuna; više od pola otišlo članovima biračkih odbora

Trošak provedbe prijevremenih izbora za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije iznosi 922.426 kuna, stranke i grupe birača još nisu objavile troškove svojih kampanja iako su izvješća Županijskom izbornom povjerenstvu (ŽIP) predale prije tjedan dana, no rok njihove objave je do 24. travnja.

"Sve stranke i nezavisne liste koje su se natjecale za mjesta u Županijskoj skupštini moraju same objaviti financijska izvješća i to do 24. travnja", rekla je Hini članica ŽIP-a za nadzor financiranja izborne promidžbe Mirjana Kosanović.

Dodala je i kako su financijska izvješća ŽIP-u sve liste dostavile u zakonskom roku, do 9. travnja, neki putem pošte, a neki osobno. "Za sada nemamo primjedbe, no izvješća se pregledavaju, a same su stranke dužne objaviti ta izvješća do 24. travnja u ponoć“, pojasnila je Kosanović.