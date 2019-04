Jandroković: Izbori za Europski parlament izbori su između stabilnosti i dezintegracije

Predstojeći izbori za Europski parlament bitno će odrediti kako će Europa izgledati u godinama koje dolaze jer se ove godine bira između snaga koje promoviraju stabilnost i sigurnost na europskom kontinentu i onih koji neodgovornim politikama potiču dezintegracijske procese, ocijenio je u utorak u Beču predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na kraju dvodnevne konferencije koja je okupila čelnike parlamenata država članica EU s ciljem da ponude odgovore na izazove proširenja i predstojećih svibanjskih izbora za Europski parlament

Izbor je to zapravo između napretka i novog razdoblja nestabilnosti, poručio je Jandroković. Proeuropske snage, kako je ustvrdio, svjesne su izazova i problema i žele ih rješavati dok se s druge strane pojavljuju snage koje kao rješenje nude dezintegraciju Europe.

'Ovo su jako važni izbori i oni odlučuju o smjeru u kojemu će Europa ići ', kazao je Jandroković hrvatskm novinarima pojašnjavajući kako se i na temelju dvodnevne rasprave može zaključiti da svi dijele stajalište po kojemu je na redu izbor između snaga koje se zalažu za stabilnost i sigurnost i koje kroz argumentiranu raspravu pokušavaju doći do birača te onih koji kroz lažne kampanje, manipulacije i podvale biračima žele doći u poziciju vlasti.

'Radi se o populističkom pokušaju da se lažnim informacijama i manipulacijama pokuša doći u poziciju vlasti a nakon toga oni koji su davali glas za takav projekt (izlaska iz EU) i sami budu iznenađeni i pri tom mnogi od njih vide da su pogriješili', kazao je predsjednik Hrvatskog sabora.

Komentirajući različite procjene o tome u kojemu bi se pravcu EU mogla kretati odnosno hoće li to u narednim godinama dovesti do novih projekata poput zajedničke obrambene politike i europske vojske što, primjerice, zagovaraju Njemačka i Francuska, Jandroković je kazao kako su pozicije unutar EU različite ovisno o državama pa je za sada nejasno kakvi bi zajednički novi ciljevi mogli biti utvrđeni no izvjesno je da se ranije uspostavljene zajedničke vrijednosti moraju obraniti.

'Ni sloboda, niti stabilnost niti sigurnost nisu nam pali s neba. Oni su rezulat dugog rada političkih struktura. To je stoljetni projekt i bitno je čvrsto obraniti vrijednosti na kojima EU počiva. Ako obranimo vrijednosti bit će nam puno lakše raspravljati o budućnosti i oblicima integracije i suradnje', kazao je Jandroković podsjećajući kako različite poglede nije moguće riješiti nametanjem rješenja nego dogovorom.

Predsjednik Hrvatskog sabora drži da ni Njemačka i Francuska nemaju potpuno jedinstvne o stajalište o brojnim pitanjima, primjerice o proširenju, a zemlje-članice na različite načine gledaju na budućnost Unije.

'Velike zemlje pri tom moraju uvažavati one manje jer bez suglasnosti projekt EU ne može ići dalje', zaključio je Jandroković.