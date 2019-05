Ruža Tomašić o kandidaturi za predsjednicu: Ne daj Bože, pa neće moj muž biti prva dama!

Probleme HDZ-u stvara sve snažnija desnica. Da su zajedno izašli na izbore za Europski parlament, bili bi treća opcija. Ruža Tomašić, koja je apsolutni pobjednik ovih izbora po broju preferencijalnih glasova, o izbornim je rezultatima i planovima za budućnost govorila u Dnevniku Nove TV.

Vjeruje da desnica ima šanse za suradnju, jer će svatko sam teško proći: 'Onda ćemo opet životariti, narod će nam okrenuti leđa. Naći će se netko novi. Dužni smo se okupiti i pokazati narodu da se politika može voditi pošteno, a to možemo jedino ako se svi okupimo'.

'Neću biti faktor okupljanja. Ima svoj posao u Bruxellesu, imam tamo puno posla. Imamo predsjednika Hrvatske konzervativne stranke. To je Marijan Pavliček, mladi čovjek, otac troje mlade djece, Vukovarac, dogradonačelnik Vukovara, profesor povijesti i njemačkog jezika. Ako to nije dovoljno, ne znam što jest. Mladi čovjek, želi ostati živjeti u Hrvatskoj i vjerujem da će on biti jedan faktor okupljanja. Plus imate Zekanovića, Ilčića i još dosta mladih ljudi i vjerujem da će oni dokazati da se to zapravo može. Ja tu pružam podršku', rekla je.