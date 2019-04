Održana posljednja plenarna sjednica osmog saziva Europskog parlamenta

Upravo održana plenarna sjednica Europskog parlamenta u Strasbourgu označila je u četvrtak kraj ovog osmog saziva te europske institucije u čijem su radu sudjelovali i hrvatski zastupnici, a riječi zahvale cijeloj službi EP-a i eurozastupnicima uputio je potpredsjednik Parlamenta Rainer Wieland

"Želim sve najbolje cijeloj službi Europskog parlamenta i sve najbolje svima onima koji su bili s nama tijekom ovog saziva. Vidimo se ovdje u novom sazivu", kazao je Wieland.

Posljednja plenarna sjednica osmog saziva parlamenta održana je od 15. do 18. travnja. Nakon nje više nema plenarnih sjednica Europskog parlamenta do 2. srpnja kada se konstituira novi saziv Europskog parlamenta koji će biti izabran u svim zemljama članicama od 23. do 26. svibnja. Izbori za ovaj saziv održani su u svibnju 2014.

Izbori za 12 zastupnika u Europski parlament u Hrvatskoj se održavaju 26. svibnja, a Državno izborno povjerenstvo je za ove izbore prihvatilo 33 pravovaljane kandidacijske liste. Sveukupno ima 396 kandidata, što je u odnosu na zadnje izbore 2014. godine 121 kandidat više.