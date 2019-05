Iseljavanje iz Hrvatske donosi problem o kojem se rijetko govori: Sve je više međunarodnih otmica djece

Sve veći odlazak hrvatskih građana na rad u inozemstvo otvorio je novi problem. Naime, ako jedan roditelj bez odobrenja drugog ili bez odluke suda odvede dijete u inozemstvo te time onemogući da drugi roditelj ostvaruje kontakte s djetetom ili vrši roditeljsku skrb, radi se o nezakonitom odvođenju djeteta. Odvjetnice Nataša Pećarević i Eleonora Katić, koje se aktivno bave ovom problematikom u praksi i sudjelovanjem u donošenju zakonodavnih okvira, za tportal su otkrile da je sve veći broj slučajeva koji se mogu smatrati međunarodnom otmicom djece zbog iseljavanja iz Hrvatske

Roditelji bi trebali zajedno odlučiti gdje će im djeca živjeti , posebice ako jedan od njih želi živjeti u inozemstvu. No ako ne uspiju u tome, moraju se obratiti sudu u državi u kojoj dijete živi ili je živjelo prije odvođenja u drugu zemlju. Ako se jedan od roditelja s djetetom odseli u inozemstvo bez odobrenja drugog roditelja ili odluke suda te time ograniči ili onemogući roditeljska prava drugog roditelja, to se smatra otmicom djeteta u smislu odredbi Haške konvencije o građanskopravnim aspektima otmice djeteta.

Ovaj su problem prepoznale i institucije Europske unije, posebice Europski parlament, čiji je zadatak osigurati to da su u njegov zakonodavni i nezakonodavni rad uključeni poštovanje, promicanje i očuvanje prava djeteta te težiti postizanju boljih uvjeta života za djecu. Stoga je osnovan stalni ured pri ovoj instituciji, a koji obuhvaća i slučajeve roditeljskih otmica djece, za što se brine koordinatorica Europskog parlamenta za prava djece.

Zagrebačke odvjetnice specijalizirane za obiteljsko pravo Nataša Pećarević i Eleonora Katić dobro su upoznate s ovom problematikom. Potvrđuju da je zbog masovnog iseljavanja iz Hrvatske sve više slučajeva koje bismo mogli svrstati pod međunarodnu otmicu djece. No postoji tu niz problema.

Sudovi dvoje o tome koju konvenciju kada primijeniti, s obzirom na to da se preklapaju u više aspekata. Briselska se više odnosi na nadležnost suda koji bi trebao suditi u pojedinoj vrsti predmeta te priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima, a Haška se odnosi baš na otmicu, tj. protupravno odvođenje ili zadržavanje djece i onemogućavanje provedbe sudskih odluka u odnosu na roditelja s kojim dijete treba živjeti ili ostvarivati kontakte, tj. onemogućavanje jednom roditelju da vrši roditeljsku skrb', pojašnjava odvjetnica Pećarević.

U svim državama EU-a (osim Danske) postoje središnja tijela za pomoć roditeljima koji su žrtve međunarodne otmice djece. Moguće je pokrenuti postupak za predaju djeteta. U tom slučaju sud mora presuditi o predmetu u roku od šest tjedana i trebao bi omogućiti djetetu da ga se sasluša u postupku, osim ako to nije prikladno zbog njegove dobi ili stupnja zrelosti.

Haška konvencija regulira građanskopravne, a ne kaznenopravne aspekte otmice djece. To je npr. onemogućavanje kontakata roditelja s djetetom, neprovođenje sudskih odluka i onemogućavanje roditeljske skrbi ako ju je roditelj prije vršio. Dapače, uopće nije potrebna sudska odluka da bi se odvođenje smatralo nezakonitim. Ako ste onemogućili jednog roditelja u tome da vrši roditeljsku skrb, koju je faktički vršio na temelju zakona zemlje iz koje je dijete odvedeno, potpadate pod taj institut međunarodne otmice djece', dodaje odvjetnica Katić.

Što napraviti u konkretnom slučaju?

Pitamo naše sugovornice za konkretan primjer. Recimo, majka se odluči preseliti s djecom u Njemačku trbuhom za kruhom. Što mora napraviti da to bude izvedeno na zakonit način u odnosu na oca djece?

Odvjetnica Pećarević naglašava da je roditeljska skrb pravo i dužnost roditelja na skrb o svom djetetu i stječe se u trenutku kada se ono rodi.

'To se pravo ograničava ili onemogućava samo u slučaju kada za to postoji osnovani razlog. Jedan od razloga je razvod braka roditelja, što je propisao postojeći Obiteljski zakon. Zakon propisuje da u slučaju kada se roditelji ne mogu dogovoriti oko svih segmenata roditeljske skrbi, tada sud mora odlučiti koji će roditelj i na koji način vršiti roditeljsku skrb. To je po meni ograničavanje prava djeteta na skrb oba roditelja.'