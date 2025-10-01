Vozač umro u bolnici nakon teške nesreće kod benzinske postaje

Nesreća se dogodila oko 18.30, kada je vozač teretnjaka dolaskom do benzinske postaje iz nepoznatog razloga vozilom prešao na središnju prometnu traku, namijenjenu za promet vozila koja skreću ulijevo na prostor benzinske postaje i na traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.

Prednjim dijelom vozila udario je u stražnji dio osobnog vozila kojim je upravljala 47-godišnjakinja koja je bila zaustavljena na središnjoj traci za skretanje u lijevo. Osobno vozilo je uslijed udara odbačeno prema ulazu na benzinsku postaju s druge strane kolnika, gdje je prednjim dijelom udarilo u metalni rasvjetni stup.