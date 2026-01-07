Krao gorivo po benzinskim crpkama, napravio štetu od skoro 4000 eura

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je precizirala da je 26-godišnjak dolazio na benzinske postaje na području Peščenice i Trnja automobilom na koji je prethodno montirao registarske oznake s automobila člana svoje obitelji kako bi onemogućio utvrđivanje vlasnika vozila.

Potom je, dodaju u policiji, točio gorivo u rezervoar i kanistere, nakon čega bi se bez plaćanja odvezao s benzinskih postaja.