Mladić (19) nema vozačku ali je jurio 170 kilometara na sat: Ograničenje je bilo 50

Mladić je oko 3.35 sata osobnim automobilom u dva navrata vozio brzinom od 170 kilometara na sat.

Policija u Garešnici je utvrdila da 19-godišnjak ne posjeduje vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju vozila te da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Osim što 19-godišnjak nije imao vozačku dozvolu, na vozilu su se nalazile registarske oznake koje mu ne pripadaju, a auto nije bio registriran niti osiguran.