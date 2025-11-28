Uhićeni prevarant unajmljivača sve skupa maznuo 5500 eura: Dvije prijevare mu nisu uspjele

Policija je izvijestila da je osumnjičeni počinio ukupno devet kaznenih djela prijevara od kojih su dvije ostale u pokušaju.

Osumnjičeni je, precizira policija, preko aplikacije za pružanje smještaja rezervirao apartman na Trešnjevci, a zatim fotografirao unutrašnjost stana te kreirao oglas da stan iznajmljuje dugoročno po cijeni od 450 eura mjesečno, objavivši u oglasu i broj svog mobitela radi komunikacije sa zainteresiranima.

Upravo se na taj oglas javilo više zainteresiranih kojima je osumnjičeni prvo pokazivao stan, a zatim s njima sklopio ugovor o najmu stana i preuzimao novac za najam u iznosima od 300 do 900 eura.