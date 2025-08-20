SLIJETANJE S CESTE

Teška prometna nesreća kod Garešnice: Poginula suvozačica

M.Č./Hina

20.08.2025 u 08:14

Policija, ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
U prometnoj nesreći koja se dogodila tijekom noći s utorka na srijedu na području Bereka kod Garešnice poginula je jedna osoba, a jedna je ozlijeđena, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija

Nesreća se dogodila oko ponoći kada je automobil austrijskih registarskih oznaka neposredno nakon izlaska iz Bereka u smjeru Ivanske sletio s kolnika.

Suvozačica je poginula na mjestu nesreće, a vozač je ozlijeđen i prevezen u bjelovarsku bolnicu i pri svijesti je.

Policija je na mjestu nesreće provela očevid. Uzroci nesreće još se utvrđuju.

