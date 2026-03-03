Ulovljen diler (50) u Međimurju: Policija ga istraživala mjesecima

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 50-godišnjakom sumnja se da je tijekom 2024. i 2025. godine nabavljao veće količine sintetskog kanabinoida, poznatog pod nazivom Galaxy, koji je potom na kućnoj adresi pakirao u papirnate smotuljke i preprodavao krajnjim korisnicima na području Međimurske županije.

Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu i naredbe Općinskog suda u Čakovcu, u dva su navrata pretražene prostorije obiteljske kuće i druge pripadajuće prostorije u Pribislavcu, kojima se koristi osumnjičeni.

Policija je pritom pronašla ukupno 70 papirnatih smotuljaka ispunjenih sintetskim kanabinoidom te oduzela kovani i papirnati novac u iznosu većem od 30.000 eura, za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.