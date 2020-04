'Prilično sam siguran da će biti zlouporaba naknada za radnike, ali ćemo kao država reagirati', poručio je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović jutros u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog, reagirajući na upozorenja predsjednika SSSH Mladena Novosela o mogućim zlouporabama

'Ovaj paket mjera je pogođen, zadovoljio je uvjete koji su očekivani od strane zaposlenika i poduzetnika kako ne bi došlo do većih otpuštanja, odnosno do većih ekonomskih šokova', rekao je Aladrović. Dodao je da su zaprimili oko 95.000 prijava poslodavaca koje obuhvaćaju 550.000 zaposlenika, a s jučerašnjim danom obrađeno je oko 80.000 prijava koje obuhvaćaju 410.000 zaposlenika te je za te prijave dosad isplaćeno oko 1,312 milijardi kuna.

Novosel je rekao da sindikati nisu imali prilike sudjelovati u kreiranju mjera te da su ih Aladrovićevi suradnici uvjeravali da će poslodavac morati obračunati cjelovitu plaću pa potraživati subvenciju od 3250 kuna. Nakon toga nisu imali informacije o kriterijima za dodjelu tih mjera, osim dijela da će čak biti moguća i otpuštanja za vrijeme konzumiranja mjera u određenom postotku.

'Taj određeni postotak na kraju se sveo na to da je u ovih mjesec dana preko 15.000 radnika ipak otpušteno, a naravno, kad je netko shvatio da može dobiti taj novac, brže-bolje su povlačili otkaze i prijavljivali radnike', rekao je Novosel. Dodao je da je mjera od 3250, a sada 4000 kuna previše horizontalno postavljena i da su neki u realnom sektoru, kojima je rad zabranjen, dobili premalo.

Aladrović je kazao da je prvi paket mjera bio predočen i predstavnicima sindikata te da u Upravnom vijeću HZZ-a sjedi i Novoselova zamjenica pa je siguran da je imao sve informacije o tome što se događa. Novosel je rekao da Ana Miličević Pezelj nije njegova zamjenica, već izvršna tajnica SSSH-a, koja u Upravnom vijeću HZZ-a predstavlja sve tri sindikalne središnjice.

'Pisala je niz primjedbi u dva dana konzultacija, niti se itko javio na dopise niti prihvatio sugestije', rekao je Novosel.

Aladrović je rekao da su se vrlo jasno odredili da žele spašavati radna mjesta u realnom sektoru te da je to prioritet, a u sljedećem koraku će u individualnim slučajevima, kada bude potrebe, razgovarati i s drugim tvrtkama u državnom vlasništvu koje su se eventualno našle u problemima. Također je rekao da im nije prijavljena nijedna zlouporaba. 'Da će ih biti, prilično sam siguran da hoće, ali ćemo kao država reagirati kao i svaki put na zlouporabu', poručio je Aladrović, dodajući da je štetno unaprijed govoriti o zlouporabama.

Novosel je kazao da su mjere previše netransparentno dodijeljene te da su kriteriji previše fleksibilno postavljeni. Aladrović je na to odvratio da će se vršiti kontrole i da će do kraja sljedećeg tjedna biti objavljen popis toga tko je koliko dobio. 'Od pretvorbe i privatizacije do danas sve vlade bile su odgovorne, a hrvatska industrija je uništena. Toliko o odgovornosti', poručio je Novosel.