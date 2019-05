Žena koja je objavila trijumf sindikalnog referenduma: 'Radili smo od jutra do mraka, ali stigla sam odraditi i pričest sina. Presretna sam'

Sindikalni su čelnici jednoglasni u stavu da je za uspjeh inicijative '67 je previše' najzaslužnija Mirela Bojić, glavna koordinatorica čitave akcije. Ona je na kraju dobila tu čast da u ponoć 12. svibnja slavodobitno objavi kako je skupljeno više od 600.000 potpisa

' Referenduma ne bi bilo da nije bilo Mirele! Ona je majka dvoje djece i uz sve to je odradila fantastičan posao koji je od nje tražio gotovo 24-satni angažman. Jedva da je stigla spavati. Posao glavnog koordinatora traži organizacijske i komunikacijske sposobnosti. Morate unaprijed znati gdje bi mogli biti problemi. Ona je sve to odlično odradila. Zbog toga je zaslužila tu čast i priznanje da objavi rezultate ', rekao je za tportal Ribić.

Vilim Ribić , predsjednik Matice hrvatskih sindikata, u kojoj je Bojić zaposlena kao glavna tajnica, ističe kako je vrijedno divljenja to što je sve ona morala psihički i fizički izdržati dok je trajalo prikupljanje potpisa.

'Odmah sam se našla u sindikalnom poslu. Često čujem komentare građana kako se u sindikatima ne radi ništa. Ali to je totalno pogrešno. Radi se puno i to je poziv koji od vas traži stopostotni angažman', izjavila je Bojić za tportal.

'Prihvatila sam se toga jer mislim da imam najviše iskustva. Dvoumila sam se zbog obitelji. Ali prelomila sam jer sam znala da to moram uzeti u svoje ruke. Intenzivno smo radili mjesec i pol od jutra do navečer. Često do kasno u noć. Puno mi je u obiteljskim obavezama pomogao suprug. Uspješno smo odradili i pričest sina', uz smijeh je ispričala Bojić.

Za odmor, kaže, još nema vremena jer je čeka provjera više od 600.000 prikupljenih potpisa te posao s Državnim izbornim povjerenstvom (DIP), koje će provjeriti sve vezano za financiranje referendumske inicijative '67 je previše'.