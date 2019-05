Šuica o prikupljanju potpisa za referendum o ukidanju financiranja stranaka: To je na tragu anarhizma

'Plavi tim' kandidata HDZ-a za euroizbore u nedjelju u Varaždinskoj županiji predstavlja svoj program, a Dubravka Šuica komentirala je najnoviju inicijativu za skupljanje potpisa za referendum o ukidanju financiranja stranka iz državnog proračuna, koju podupire i Živi zid, rekavši da je to na tragu anarhizma na kojem je i nastao Živi zid.

Uz Šuicu HDZ-ov program za euroizbore u gradovima i općinama Varaždinske županije danas predstavljaju i kandidati Tomislav Sokol, Goran Pauk, Nikolina Brnjac i Domagoj Maroević.

Komentirajući prikupljanje potpisa za referendum o ukidanju proračunskog financiranja političkih stranaka, koje je u ponoć počela građanska inicijativa 'Uzmite novac strankama' uz potporu stranke Živi zid, Šuica je istaknula kako to nije dobro, jer bi u tom slučaju, suprotno od onog što tvrde iz GI i Živog zida, samo oni koji su jako bogati, odnosno pojedinci, mogli kreirati političke stranke i organizirati izbore.

'Smatram da je to na tragu anarhizma na kojem je i nastao Živi zid. Mislim da to nije u redu. Koliko su demokratske političke stranke organizirane, toliko je demokratski organizirano društvo. Stoga mislim da ta ideja nije dobrodošla', izjavila je Šuica novinarima dodajući kako vjeruje da to ne žele ni hrvatski građani.

'Ta ideja u startu je propala', zaključila je.

Obilazak Varaždinske županije HDZ-ovi kandidati počeli su u Općini Gornji Kneginec gdje su obišli dječji vrtić, uređen sredstvima iz fondova Europske unije, a Šuica je čestitala županijskim vlasima na dobrom korištenju EU sredstava.

'Imali smo priliku vidjeti vrtić u Knegincu, a vidim da je i u ostalim općinama oko Varaždina jako puno toga financirano iz EU fondova. U tom smjeru treba nastaviti, kako bi se stanovnici Varaždinske županije stavili uz bok sa svim građanima Europske unije', poručila je. Dodala je da je HDZ-u standard hrvatskih građana najvažniji.