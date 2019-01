Zbog velikog interesa ulagača produljen rok za dubinsko snimanje Uljanika

Predsjednik Uprave Uljanika Emil Bulić izjavio je u četvrtak novinarima kako je zbog velikog interesa potencijalnih ulagača do 24. siječnja produljen rok za dubinsko snimanje Uljanika, a do jučer je data roomu pristupilo pet potencijalnih ulagača

"Poslovne knjige pregledava više potencijalnih ulagača od kojih su neki pristupili od prvog dana, dok su se neki priključili u kasnijoj fazi. Zbog osjetljivosti procesa svi su sudionici 'data rooma' potpisnici izjave o povjerljivosti, tako da zbog toga ni mi iz Uprave nismo u mogućnosti otkrivati i komentirati o kome se točno radi", rekao je Bulić, otkrivajući tek da je do jučerašnjeg dana, što fizički što virtualno, "data roomu" pristupilo pet potencijalnih ulagača.

Bulić je rekao kako je rok za dubinsko snimanje produljen do 24. siječnja kako bi se udovoljilo zahtjevima potencijalnih partnera koji su tražili još malo vremena kako bi se mogli temeljito informirati i upoznati sa svim relevantnim podacima.

horvat vs maras

"Ono što s vama smijem podijeliti jest utisak da među onima koji su pokazali interes za Uljanik ima vrlo ozbiljnih potencijalnih partnera. To pokazuje i sam pristup dubinskom snimanju i data roomu kojem je nekolicina zainteresiranih ulagača iznimno profesionalno pristupila, s ozbiljno kompletiranim timovima po svim područjima tako da već imamo i najave vrlo ozbiljnih ponuda koje bi trebali dobiti u najkraćem roku", poručio je Bulić.

"Unatoč tome pokušavamo izvući maksimum iz svojih internih resursa i drago mi je da u tome imamo veliku podršku radnika koji isto tako daju svoj maksimum da podrže cijeli ovaj postupak dubinskog snimanja i da sa što manje štete po brodogradilište svi skupa izdržimo još malo do okončanja ovog procesa", naglasio je predsjednik Uprave Uljanika.

Ustvrdivši kako su svi radnici u Uljaniku na svojim radnim mjestima i s obzirom na okolnosti rade velikim intenzitetom, Bulić je istaknuo kako je najveći problem Uljanika i dalje dugotrajna neisplata plaća i blokada računa. To je definitivno ono što nas najviše opterećuje u poslovanju, rekao je.

Uljanik je jutros putem Zagrebačke burze izvijestio da je postupak provođenja dubinske analize, za što je rok prvotno bio 18. siječnja, produžen do 24. siječnja, dok je rok za dostavu ponuda za strateško partnerstvo ostaje nepromijenjen, tj. do 25. siječnja do 20,00 sati.

Inače, u Uljanik su novinari u četvrtak pozvani u povodu završetka bojenja vanjske oplate gradnje 530 odnosno super luksuznog broda za polarna krstarenja, koji je Uljanik ugovorio s jednom od tvrtki Scenic grupe.

Brod je namijenjen plovidbi svim morima s naglaskom na tropska i polarna područja, za što je i specijalno opremljen u skladu sa strogim zahtjevima unutar tzv. polarne klase 6 za plovidbu polarnim područjima i osjetljivim ekosustavima. Riječ o prvom ugovorenom i najvećem putničkom brodu tog tipa u polarnoj klasi 6 u svijetu, a završetkom finalnog bojenja vanjske oplate broda zaključena je jedna od ključnih faza u gradnji broda te su osigurani uvjeti za njegovo uspješno dovršenje.

To je potvrda, kako ističu iz Uljanika, da unatoč trenutnim poteškoćama, u Uljanik grupi postoje uvjeti za uspostavljanje održivog poslovanja i u Puli i u Rijeci. Naime, grupacija Scenic je s Uljanik grupom ugovorila izgradnju drugog broda istih karakteristika "Scenic Eclipse 2" a planira ugovoriti izgradnju još četiri broda drugačijeg, novog dizajna, po pokretanju programa restrukturiranja.

"Ovaj kruzer je jedan od najkompleksnijih brodova u tom segmentu koji se danas gradi u svijetu i mi smo stvarno ponosni na tako nešto. Imali smo značajne poteškoće zbog kojih je došlo i do određenih pomaka u rokovima isporuke. Međutim, upravo znanje Uljanika je omogućilo da se jedan takav objekt izgradi u rekordnom roku u odnosu na okolnosti", rekao je Bulić.

Dodaje i kako je sam osnivač i vlasnik Scenica Glen Moroney u nekoliko navrata kazao da je, u odnosu na sva događanja i okolnosti koje su se Uljaniku zadesile u prošloj godini, novi rok izrade nešto što je u konačnici premašilo njegova očekivanja.

"Dakle, usprkos svemu tome što se događalo, zahvaljujući znanju i stručnosti naših ljudi i nekih vanjskih partnera polarni kruzer u biti već sad, možemo reći, polako ulazi u završnu fazu izgradnje i opremanja", zaključio je Bulić.