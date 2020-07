Zbog koronavirusa u Europi 160.000 umrlih više nego inače

U Europi je samo od ožujka do svibnja 2020. umrlo 160 tisuća ljudi više od prosjeka u četiri godine od 2016. do 2019. piše u četvrtak Večernji list, navodeći da ta brojka, koju je izračunao Eurostat, zorno pokazuje koliko je pandemija koronavirusa odnijela života. Prema statistici koju je izvukla statistička agencija Europske komisije, intenzitet stradanja razlikuje se po državama, isto kao i po dobnim kategorijama.

Eurostat je radio procjenu od 10. do 22. tjedna u godini (od početka ožujka do kraja svibnja), i to u 24 države Europske unije (među kojima nije Hrvatska) te je ustanovio da je najveći broj dodatnih smrti u odnosu na prijašnje godine bilo u 14. tjednu (od 30. ožujka do 5. travnja). Očekivano, najviše su stradali Europljani stariji od 70 godina.

U godinama prije izbijanja pandemije u Europi je broj smrti počinjao padati upravo u rano proljeće kad je koronavirus 2020. svom silom stigao na Stari kontinent. Zbog toga je početkom ožujka Europa zabilježila vrlo veliki porast stope smrtnosti.