Završen projekt nadogradnje rafinerije u Rijeci: Prerađivati će 4 milijuna tona nafte godišnje

Završetak projekta nadogradnje Inine Rafinerije nafte Rijeka, vrijednog gotovo 700 milijuna eura, obilježen je u utorak svečanim puštanjem u rad novog postrojenja za obradu teških ostataka, koje će omogućiti povećanje proizvodnje dizela do 30 posto, i ostalih visokovrijednih destilata, a smanjiti potrebu uvoza derivata

Očekuje se da će se od 2027., kada novo postrojenje bude u punom kapacitetu, povećati prerada sirove nafte s nešto više od 3 milijuna tona na oko 4 milijuna tona na godinu, a proizvodnja dizela povećat će se do 400.000 tona na godinu. Uz to, u proizvodnom procesu više neće biti potrebe za uvozom vakuumskog plinskog ulja, koji je na europskom tržištu većinom ruskog porijekla, što dodatno jača energetsku sigurnost Hrvatske i smanjuje ovisnost o uvoznim sirovinama. U sklopu projekta modernizirana su i postojeća postrojenja, izgrađena je nova luka, silosi, zatvoreni transportni sustav za koks i nova trafostanica. Projekt je realiziran dvije godine kasnije od plana, većim dijelom zbog izazova u vezi nabave i dostupnosti materijala, sirovina i radne snage. Tehnološki najnaprednije postrojenje u regiji Na svečanosti je naglašeno kako je, zahvaljujući projektu, riječki rafinerijski kompleks transformiran u jedno od tehnološki najnaprednijih postrojenja u regiji, uz višu energetsku učinkovitost, bolje iskorištavanje sirove nafte i veći udio visokovrijednih proizvoda, a u fokusu Ine ostaje sigurna i kontinuirana opskrba hrvatskog tržišta te ključnih tržišta u regiji – BiH, Crne Gore i Slovenije.

Prema podacima iz Ine, u projektu je sudjelovalo više od 10.500 radnika, a u novom postrojenju će raditi njih 60. Ugrađeno je 9400 tona čelika i 581 kilometar primarnih kabela, utrošeno 8,9 milijuna radnih sati, provedene su brojne edukacije, 56 vježbi evakuacije i spašavanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da mu je drago što smo dočekali završetak modernizacije riječke rafinerije, što će dodatno pružiti sigurnost opskrbe derivatima hrvatskog tržišta i šire, s obzirom da se derivatima iz riječke rafinerije opskrbljuju tržišta BiH, Crne Gore i drugih zemalja. Hrvatska je zadnjih godina značajna sredstva uložila u energetsku infrastrukturu, ovo je dio toga i na to smo ponosni, da smo danas, u ovim kriznim trenucima, kada se vidi da u okolnim zemljama dolazi do nestašice derivata na pumpnim stanicama, učinili sve da sigurnost opskrbe ne bude dovedena u pitanje, a potom da cijene budu što priuštivije, rekao je ministar. Ocijenio je kako je investicija od 700 milijuna eura povijesna, da je dugo trajala, dodavši „bolje ikad neko nikad." Šušnjar: Nema brige za sigurnost opskrbe Mađarske i Slovačke Ministar je dodao da se preko puta rafinerije mogu vidjeti privezana dva tankera s neruskom naftom, koja se isporučuje prijateljima i susjedima u Mađarsku i Slovačku, za Mol Grupu, da će se tim putem nastaviti i da nema brige za sigurnost opskrbe tih zemalja. "Imamo najavljen još niz brodova ovoga mjeseca, sve će biti isporučeno, Janaf je pouzdan i cjenovno prihvatljiv partner, kao i Hrvatska", kazao je. Na pitanje kada stiže tanker s ruskom naftom i hoće li ga propustiti, rekao je da nisu dobili nikakav službeni dokument - niti za izuzeće od američkih sankcija niti da je riječ o bilo kakvoj ruskoj nafti. "Pozivam da se nastavi s ovom praksom, koja je provjerena, jer, dok razgovaramo, nafta teče", rekao je Šušnjar.

