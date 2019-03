Zašto su američke kompanije poludjele za robotima?

Rekordna godina za industrijske robote u SAD-u s istovremenom niskom nezaposlenošću ide u prilog onima koji tvrde da razvoj automatizacije i umjetne inteligencije možda hoće srezati određena radna mjesta, ali će istovremeno otvoriti neka druga

Svojevrsni prilog u raspravi predstavljaju ovih dana objavljene brojke o rekordnoj lanjskoj godini za robotiku u najvećoj svjetskoj ekonomiji, Sjedinjenim Američkim Državama. Udruga za napredak automatizacije (Association for Advancing Automation), čije se sjedište nalazi u američkoj saveznoj državi Michigan, gdje su smješteni i divovi američke automobilske industrije General Motors , Chrysler i Ford , objavila je da je lani američkim kompanijama isporučeno gotovo 28,5 tisuća robota, što je 16 posto više nego 2017.

Rasprave o tome hoće li i u kojoj mjeri automatizacija poslovanja u bližoj ili još nekoj daljoj budućnosti srezati broj radnih mjesta i hoće li zbog toga rasti nezaposlenost vodi se već dosta vremena i sve je aktualnija kako u svakodnevnom životu sve više koristimo blagodati moderne tehnologije. S jedne strane rasprave nalaze se procjene da će razvoj umjetne inteligencije dovesti do manjeg broja radnih mjesta raspoloživih za ljude, dok s druge strane dolaze prognoze kako će sam razvoj otvarati nova radna mjesta koja će biti drukčija nego u prošlosti, ali ih neće nedostajati.

No drugi dio objašnjenja dolazi iz sve većeg korištenja robota u drugim sektorima gospodarstva, poput industrije hrane i potrošne robe, gdje je lani isporučeno čak 60 posto više robota nego godinu prije. Kompanije u sektoru proizvodnje poluvodiča i elektronike naručile su 50 posto više robota, a metalska industrija 13 posto više.

Interesantniji od same brojke jest podatak o tome da automobilska industrija, kojoj povijesno pripada vjerojatno najveća zasluga za razvoj industrijske automatizacije, polako gubi svoj primat. Mada je i lani otprilike polovica robota isporučena proizvođačima vozila, njihov udio u cjelokupnom iznosu pada već treću godinu zaredom. Dio objašnjenja leži u poslovnom ciklusu, gdje su automobilski divovi prije nekoliko godina završili reorganizaciju proizvodnje za nove modele automobila pa sada vlada svojevrsno zatišje.

Slične podatke objavilo je Udruženje robotičke industrije (Robotics Industry Association), čija je procjena nešto viša, pa tako drže da je na američkom tržištu lani isporučeno 35,9 tisuća robota s rastom od sedam posto u odnosu na 2017. No i njihove procjene potvrđuju trendove da polako prestaje dominacija korištenja robota u automobilskoj industriji i da se ona širi i na druge sektore poput prehrambene ili industrije poluvodiča i plastike. Stručnjaci izjavljuju da roboti postaju sve bolji i jeftiniji, a i istraživanja u polju umjetne inteligencije svakim danom daju dodatni doprinos.

U raspravi oko automatizacije poslovanja strah od gubitka radnih mjesta uvijek je jedna od glavnih točaka, no podaci s tržišta rada pokazuju da barem u slučaju SAD-a to lani nije vrijedilo. Unatoč spomenutim rekordnim brojkama u automatizaciji, stopa nezaposlenosti bila je relativno stabilna i kretala se u rasponu od 3,7 do 4,1 posto, s time da je na početku godine iznosila 4,1, a na kraju 3,9 posto. Dio analitičara tvrdi da upravo nedostatak slobodne radne snage tjera kompanije na jaču kupovinu robota i automatizaciju poslovanja.