Zašto se Trump posvađao s Kanađanima i hoće li to ugroziti trgovinu vrijednu stotine milijardi dolara?

Nakon što je postignut dogovor s Meksikom američki predsjednik Donald Trump nalazi se u vremenskom škripcu kako bi osigurao novi trgovinski sporazum s Kanadom da bi mogao zamijeniti njemu mrsku NAFTA-u, pod čijim se okvirima godišnje trguje robom vrijednom 1,2 bilijuna dolara

Krajem prošlog tjedna istekao je rok koji je američki predsjednik Donald Trump dao pregovaračima Sjedinjenih Američkih Država da s Kanadom postignu novi trgovinski sporazum koji bi mogao naslijediti sadašnji trilateralni dogovor poznat pod akronimom NAFTA (North American Free Trade Agreement). No kako do dogovora Kanađana i Amerikanaca nije došlo, pregovori bi se trebali nastaviti u srijedu, a lako je moguće da će trajati još nekoliko tjedana.

Unatoč Trumpovim prijetnjama, situacija nije baš tako jednostavna. Kanada, posebno nakon što je Trump uveo carine na uvoz proizvoda od čelika i aluminija, nema namjeru previše popuštati u pregovorima.

'Kanada će potpisati samo sporazum koji je dobar za Kanadu, što smo vrlo, vrlo jasno dali do znanja', kazala je u petak kanadska ministrica vanjskih poslova Chrystia Freeland, no nije željela dati do znanja koje su sporne točke što priječe dogovor.

Prema nekim tumačenjima, jedan od glavnih kamena spoticanja tiče se mehanizma za rješavanje sporova poznatog pod nazivom Poglavlje 19. Prema sadašnjem sporazumu, Poglavlje 19. pojedinoj državi omogućava da odluku o uvođenju carina koju donese druga država partner ospori pred panelom stručnjaka, umjesto da se proces prepusti regularnom pravosuđu jedne ili druge strane. Mehanizam se odnosi na carine koje propiše država uvoznik ako vjeruje da država izvoznik nelegalno subvencionira proizvođače ili kad se roba dampinškim tehnikama plasira na tržište daleko ispod cijene po kojoj se prodaje na domaćem tržištu.