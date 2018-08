Zašto Melania Trump nestrpljivo čeka kraj predsjedničke karijere muža i čega se užasavaju Saudijci?

Jesu li Amerikanci suočeni s dvojbom: Ili vladavina zakona ili Donald Trump? Kojeg je dizajnera nosila Melania Trump u 82. tjednu boravka u Bijeloj kući? Zbog monsunskih kiša u indijskoj državi Kerali poginulo 400, a raseljeno milijun stanovnika. Sat predavanja dvojice ljutih desničara Stevea Bannona i Mila Yiannopoulosa mađarske porezne obveznike stajao je 60.000 dolara...

'Propustili smo vidjeti kojeg je dizajnera nosila Melania Trump u 82. tjednu njezine uloge prve dame', primijetila je ironično društvena komentatorica Anna Swartz , dajući na znanje da se proteklih dana Melania skrivala od javnosti. Nagađalo se je li to zbog neugodnog iščekivanja sudskih odluka o Cohenu i Manafort ili zbog izlaska najnovije trač knjige Omarose Manigault Newman, u kojoj bivša savjetnica Bijele kuće nagađa kako Melania Trump 'broji svaku minutu do kraja muževa mandata da podnese zahtjev za razvod'.

Opoziv? U ovom trenutku ne dolazi u obzir zbog složene procedure te omjera snaga republikanaca i demokrata, ali strani kolumnisti poput Martina Kettlea u The Guardianu tvrde da u borbi za drukčiju Ameriku - nakon financijskih potresa, galopirajućeg raskoraka između bogatih i siromašnih i preporoda militantnog bijelog nativizma – ono što treba nadići nije samo Trump, nego trampizam. Amerikanci se suočavaju s izborom: ili zemlja s vladavinom zakona ili sadašnji predsjednik, piše David Frum na portalu Atlantica.

Dogodilo se to u svibnju, a skandalčić je izbio prošlog tjedna zaslugom američkog portala Mic. Portal se domogao ugovora prema kojemu su bivši glavni savjetnik Bijele kuće Steve Bannon te britanski polemičar i publicist Milo Yiannopoulos za jednosatno predavanje u Budimpešti dobili svaki po 20.000 dolara . U Budimpeštu su došli na poziv Zaklade za istraživanje povijesti i društva srednje i istočne Europe, javno financirane organizacije čija internetska stranica kaže da obavlja 'vladine poslove vezane uz zaštitu obrazovnih i kulturnih dobara', a vodi je Maria Schmidt , suradnica mađarskog premijera Viktora Orbana .

Od prošlog tjedna Grčka je ušla u doba financijske neovisnosti. Spašavalo ju je 320 milijardi eura Europske unije, što je Uniju dovelo do ruba raspada. To ne znači kraj bolnim rezovima jer osam godina nakon prvog zajma više od trećine Grka živi u siromaštvu i imaju najvišu stopu nezaposlenosti u eurozoni.

Puno je to za mađarske porezne obveznike kojima prosječna plaća za nekvalificirani rad iznosi 421 dolar te je mađarska oporba izračunala da za jedan sat pogleda na svijet ovih pripadnika ljute desnice tzv. alt-right domaći radnici moraju rintati četiri godine. Yiannopoulosa i Bannona inače veže suradnja na portalu Breitbart Newsu (prvi je bio urednik, drugi suosnivač i izvršni predsjednik), koji sebe opisuje kao strogog kritičara islama, ateizma, feminizma, društvene pravde, političke korektnosti i drugih pokreta.

Bio je to tjedan hadža, godišnjeg hodočašća muslimana u sveti grad Meku u Saudijskoj Arabiji. U tom najvećem migracijskom događaju na svijetu očekivalo se više od dva milijuna hodočasnika, a kako je izgledalo to more hadžija oko gore Arafat, Velike džamije i 'utočišta islama' Kabe, među stotina tisuća bijelih šatora, parkiranih automobila, autobusa i molitvenih sagova na okolnim ledinama, moglo se vidjeti i obujmiti jedino iz zraka.

Za to vrijeme tužiteljstvo Saudijske Arabije traži smrtnu kaznu za 29-godišnju aktivisticu za ljudska prava Isru al Gomgam. Njezini smrtni grijesi su poticanje drugih na prosvjed, izvikivanje neprijateljskih slogana prema režimu, pokušaj utjecaja na javno mnijenje, snimanje protesta i objavljivanje snimki na društvenim mrežama. Zemlja je poznata po izvršenju najvećeg broja smrtnih kazni u svijetu, a najnoviji slučaj je 'opasan presedan za druge aktivistice koje se nalaze iza rešetaka', izjavljuje Human Rights Watch.