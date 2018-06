Zanima vas kako u šest sati prikupiti 57 milijardi dolara? Pročitajte ovo

Investicijska banka JPMorgan u šest sati prikupila je 57 milijardi dolara kako bi njemački kemijski konglomerat Bayer mogao dovršiti transakciju preuzimanja američkog konkurenta Monsanta

No kako to izgleda kad se radi o stvarno enormnim transakcijama, ovih dana opisao je Business Insider na primjeru investicijske banke JPMorgan , koja je u samo nekoliko sati prikupila 57 milijardi dolara da bi se dovršila transakcija kojom je njemački kemijski div Bayer preuzimao svojeg konkurenta, američki Monsanto . Ovakav tip preuzimanja vrijednih nekoliko desetaka milijardi dolara češće se financira kombinacijom novca i dionica. Tada kompanija koja preuzima daje dioničarima tvrtke koju preuzima vlastite dionice u zamjenu za njihove i to u protuvrijednosti koja je utvrđena tijekom ranijih pregovora.

Nakon što je svih trideset banaka prebacilo depozite na račun banke u Londonu zaposlenici JPMorgana počinju s transferom iznosa na korespondentski račun u New Yorku. Do pola sedam ujutro po njujorškom vremenu sav tako prikupljeni novac nalazi se na računu u New Yorku, no posao još nije gotov i transakciju sada preuzima američka strana. Odvjetnici Bayera, nakon kontakta s JPMorganom, zovu tvrtku Computershare, zaduženu za praćenje transakcije te za to da bi i jednoj i drugoj strani osigurala da će sve biti plaćeno i prebačeno. Završni dokumenti se potpisuju i sve je spremno za konačni transfer.

No od banaka su do tog trenutka prikupljene tek 43 milijarde dolara, što je nedostatno za transakciju koja sveukupno vrijedi 66 milijardi. Bayer je još ranije dio novca za financiranje preuzimanja položio i na račune investicijskih fondova koji s radom počinju tek u 7.30, a cijeli posao bi trebao biti dovršen do osam sati kako bi se na vrijeme obavijestila i burza. JPMorgan stoga na nekoliko minuta posuđuje Bayeru vlastiti novac. Uz tu kratku posudbu, banka se još ranije dogovorom obavezala da će pokriti čak do 20 posto iznosa u slučaju da neka od drugih banaka ne uspije poslati novac ili ako dođe do tehničkih problema.