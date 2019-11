Zakonski paket četvrtog kruga porezne reforme poslan u drugo saborsko čitanje

Vlada je sa sjednice u utorak u drugo saborsko čitanje poslala prijedloge izmjena zakona iz četvrtog kruga porezne reforme, u kojemu predviđa porezno rasterećenje od 2,4 milijarde kuna. Prema prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost, opća stopa PDV-a ostala bi na 25 posto, dok bi se od 2020. snižena stopa od 13 posto primjenjivala za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata.

Predlaže se i porezno rasteretiti rad mladih osoba i to umanjenjem obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godine života.

Porez na dohodak također se ne bi plaćao na naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa.

Ministar Marić naglašava kako je Vladin prijedlog da naknade učenicima dugalnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja ne ulaze u cenzus od 15.000 kuna za uzdržavanog člana. To je važno za roditelje učenika koji imaju uzdržavane članove obitelji. Naime, time se sprječava situacija da zbog par stotina kuna roditelji izgube pravo na poreznu olakšicu za uzdržavanog člana, obrazlaže ministar.

Također bi se ukinulo izdavanje poreznih rješenja za paušalne obveznike poreza na dohodak, što se obrazlaže smanjenjem administrativnog opterećenja za obveznike poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost.