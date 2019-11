Vlada brzopotezno odradila sjednicu, Plenković izrazio sućut Albaniji zbog potresa

Vlada je za ovaj tjedan isplanirala čak dvije otvorene sjednice. Na prvoj, koja se neuobičajeno održala u utorak u kasnim popodnevnim satima, tema je bila biti porezna reforma, kako bi zakoni koji se tiču izmjena u poreznoj politici mogli biti uvršteni u dnevni red sjednice Sabora koja započinje u srijedu

Što se tiče porezne reforme, ministar financija Zdravo Marić pojasnio je da PDV i dalje ostaje na 25 posto. Što se tiče međustope od 13 posto proširuje se obuhvat stope na pripremu i suluživanje jela i slastica. Primjena snižene stope PDV-a od 13 posto primjenjuje se i za nositelje fonografskih prava, pojasnio je Marić razlike u odnosu na prvo čitanje zakona.

Izmjena ima i kod poreza na dohodak i to kod mjere za mlade. 'Mladi do 25 godina ('95. godište i kasnije) iduće godine imat će stopostotno umanjenje poreza na dohodak, a oni od '90. do '94. godišta 50 postotno umanjenje te iste obveze', kazao je Marić.



Mjera umanjenja obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak osim što je doprinos uvećanju raspoloživog dohotka odnosno povećanju potrošnje građana, ujedno predstavlja i demografsku mjeru te se time daje doprinos zaustavljanju trenda odlaska mladih i visokoobrazovanih osoba na rad u inozemstvo, pojašnjava se u zakonu.



Povećava se osnovni osobni odbitak s 3.800 na 4.000 kuna.



Primicima od nesamostalnog rada smatraju se i premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja. Kao dodatan način nagrađivanja radnika omogućilo bi se poslodavcima da zaposlenicima neoporezivo podmire troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do određenog iznosa na temelju vjerodostojne dokumentacije.



Naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja kao i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja neće ulaziti u primitke koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na uvećani osobni odbitak za uzdržavane članove.



'Ovaj cijeli paket je dio četvrtog vala porezne reforme, ukupno rasterećenje u našem mandatu je preko 9 milijardi kuna', poručio je Plenković.