Zakon o prostornom uređenju donosi stroža pravila za kampove: Evo što se mijenja

Nacrt novog Zakona o prostornom uređenju, koji je u javnom savjetovanju, donosi promjene oko pomorskog dobra, ali i mobilnih kućica i kampova. Čini razliku između kampova unutar i izvan naselja, a novost je da mobilne kućice sada ulaze u izgrađenost

Nacrt novog prijedloga Zakona o prostornom uređanju nosi niz novosti kojim se želi modernizirati planiranje prostora, digitalizirati izrada planova i poboljšati upravljanje pomorskim dobrom. Kako prenosi Lider, ograničava se gradnja na udaljenosti manjoj od pet metara od granice pomorskog dobra u građevinskom području naselja te manjoj od 25 metara u izdvojenom građevinskom području izvan naselja, osim u već izgrađenim cjelinama gdje bi takvo odmicanje remetilo postojeći građevni prava.

No, kako pišu, ovaj nacrt donosi i stroža pravila za kampove. Maksimalna se izgrađenost povećava s 10 na 30 posto, a pritom se mobilne kućice i druge prenosive jedinice izrijekom računaju u izgrađenost, objašnjava isti izvor. Najmanje 40 posto kampa mora biti uređeno zelenilom, a novost je da se udio prometnih i parkirališnih površina ograničava na 30 posto ukupne površine kampa. Uz to, Lider piše da prijedlog Zakona sada čini razliku između kampova izvan i unutar naselja. U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja smještajne se građevine prema prijedlogu zakona ne smiju planirati bliže od 100 metara od obalne crte, uz iznimke za otvorene sadržaje poput bazena, igrališta, šetnica te površina za šatore i kampere.